Fondation IUCPQ: nouveau record pour le Cyclo-Défi IUCPQ

La 14e édition du Cyclo-Défi IUCPQ, présentée par le Miel d’Émilie et RBC Banque Royale, s’est déroulée le 10 septembre dernier sous la coprésidence d’honneur de M. Jean-François Doyon et M. Nicolas Audet-Renoux. Pour l’occasion, plus de 600 cyclistes ont sillonné les routes de la région afin d’appuyer la Fondation IUCPQ. Cette année, ce rendez-vous sportif incontournable a permis de recueillir la somme record de 356 779 $ de profits nets pour soutenir l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval. Il s’agit d’un nouveau record de générosité pour le Cyclo-Défi IUCPQ!