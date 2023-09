Hydro-Québec: plus de responsabilités confiées à deux dirigeants

Quelques semaines après sa prise de pouvoir à la tête d’Hydro-Québec, le président-directeur général, Michael Sabia, a décidé de revoir son organisation et de confier plus de responsabilités à deux de ses dirigeants.

Claudine Bouchard obtient ainsi la responsabilité de l’exploitation et de la maintenance du système énergétique, notamment face aux conditions météorologiques jugées «de plus en plus extrêmes».

Ces tâches s’ajoutent à celles de la conception et de la gestion du système énergétique.

«Le regroupement de l’ensemble de ces activités complémentaires au sein d’un même groupe permettra de mener de front l’augmentation de la production énergétique dont le Québec a besoin et l’amélioration du service électrique aux clients», a indiqué la société d’État par communiqué, vendredi.

Le vice-président en planification des besoins énergétiques et des risques, Dave Rhéaume, voit l’expérience client, l’efficacité énergétique et la tarification s’ajouter à son mandat.

«J’ai confiance en eux pour mobiliser les équipes alors que des occasions et des défis de taille nous attendent», a souligné M. Sabia.

«Avec eux et les autres membres du comité de direction, nous allons cet automne travailler à un plan d’action qui nous donnera une feuille de route claire et des initiatives à déployer rapidement, en collaboration avec les communautés et collectivités», a-t-il fait valoir.

Mme Bouchard et M. Rhéaume commenceront leurs nouvelles tâches à partir du 2 octobre prochain.