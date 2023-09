« Je ne me place pas trop de pression » - David Reinbacher

BUFFALO | David Reinbacher a déjà une grande qualité. Pour un jeune homme de 18 ans, il a un bon sens de l’autocritique. À sa sortie d’une défaite de 6 à 3 contre les Sabres de Buffalo au tournoi des recrues, le cinquième choix au dernier repêchage a dressé un bilan honnête de sa performance.

« C’était dur. C’est plus petit, il y a plus de talent ici et les gars veulent démontrer qu’ils ont leur place, a noté Reinbacher. J’ai juste essayé d’agir normalement. C’était mon premier match, j’ai aimé l’expérience et j’ai hâte au prochain match. Je ne me place pas trop de pression. »

Reinbacher n’a pas caché qu’il avait eu de la difficulté à chasser la nervosité.

« C’est sûr. C’est un grand honneur d’endosser le chandail du Canadien, avec autant d’histoire. Ce n’est pas une journée normale, donc tu es un peu nerveux, mais c’est parti rapidement. »

Un match décent

À ses débuts dans l’uniforme du CH, Reinbacher a joué à la droite de William Trudeau qui portait le « C » de capitaine. L’Autrichien a montré de belles qualités avec de bonnes relances, il a tenu son bout physiquement, mais il n’a rien fait de spectaculaire.

« C’est important pour lui, il découvre le niveau de jeu en Amérique du Nord, a souligné l’entraîneur, Jean-François Houle. Il a connu un match décent. Il est un gros défenseur, il patine bien et il a réussi de bons jeux. Ça lui donne de l’expérience du hockey chez les pros. »

À 6 pi 3 po et 209, Reinbacher a déjà le physique de l’emploi. Il n’a pas sursauté quand on lui a parlé de la robustesse dans cette rencontre contre les espoirs des Sabres.

« Oui, je m’y attendais, les gars veulent montrer qu’ils ont leur place, ce n’était pas le hockey du dimanche en plein air! »

Trudeau, le meneur

Reinbacher a aimé son expérience en compagnie de Trudeau, un défenseur qui a gagné bien des points l’an dernier à sa première saison avec le Rocket de Laval.

« Il est incroyable, a répliqué le numéro 64. C’est notre meneur. Il mérite de porter le C. Il m’a beaucoup aidé, il m’a parlé, m’a montré des choses. Il m’a aidé pour ce premier match. »

« Ils m’ont donné le titre de capitaine pour ce match, alors j’avais un rôle de meneur et je faisais ce que je pouvais pour aider les jeunes, a renchéri Trudeau. Je trouvais que c’était un beau défi de jouer avec Reinbacher. Il jouait un premier vrai match ici. Je voulais l’aider. »

Pour Houle, le choix du capitaine n’était pas un dossier trop complexe.

« Nous voulions choisir un joueur qui avait déjà joué chez les pros un an, a-t-il expliqué. Il y avait Jan Mysak et Xavier Simoneau aussi. Trudeau est un bon meneur pour nous. Il a connu une belle saison à Laval. »

À sa première saison chez les pros l’an dernier, Trudeau a amassé 27 points (7 buts, 20 passes) en 60 matchs avec le Rocket.