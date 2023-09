Jean Dujardin choqué par les critiques sur sa performance à l’ouverture de la Coupe du monde de rugby

Jean Dujardin « tombe à la renverse » !

• À lire aussi: Coupe du monde de rugby: Macron hué et sifflé lors de son discours d'ouverture

L’acteur, qui a ouvert la la Coupe du monde de rugby par un numéro bon enfant lors de la cérémonie, est sous le feu des critiques depuis plusieurs jours, mais il ne s’y attendait pas le moins du monde ! « Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires, politiques et médiatiques », écrit-il sur Instagram.

AFP

D'autant que, pour lui rien, tout a été fait pour que tout le monde s'amuse. « On l'a voulue belle, on l'a voulue festive, on s'est amusé à l'imaginer, on s’est investi tous ensemble, bénévoles, artisans, artistes, heureux de la préparer en pensant au plaisir de tous », poursuit le comédien.

AFP

Seulement, ses détracteurs affirment qu'ils ont organisé une représentation de la France « surannée ». « La France "surannée" des années 50 ? C'est justement en 1954 que la France fêtait sa première victoire sur les Néo-Zélandais », rétorque-t-il.

AFP

Quant à savoir si la représentation qui a été faite du pays était la bonne, Jean Dujardin ne s’excuse pas. « Nous sommes effectivement aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l’éducation, n’en déplaise à certains... Le second degré que j’ai toujours aimé manier n’a pas été compris et je le regrette », poursuit-il, ajoutant, non sans malice : « Nous aurions dû certainement nous rappeler que notre pays est largement critiqué pour son esprit polémique et "ronchon". Dommage que nous n’ayons pu y échapper alors qu’il y avait une telle bonne volonté ».