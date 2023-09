Photo fournie par les JPQ

C’est une somme de 35 000 $ qui a été remise à Moisson Québec (photo) en conclusion du Bal philanthropique présenté au Diamant de Québec, le 7 septembre dernier, par les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ). Nicolas Duvernois, fondateur et PDG de Duvernois Esprits Créatifs, à titre de président d’honneur, et Jessika Dénommée, dans son rôle d’ambassadrice de l’événement, ont souligné à quel point cet argent contribuera à réduire l’insécurité alimentaire, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes vivant des conditions socioéconomiques difficiles. Depuis 2009, les Jeunes Philanthropes de Québec œuvrent à promouvoir la philanthropie auprès des jeunes entrepreneurs de la région de Québec. Leur objectif est de créer un impact positif au sein de leur communauté.

Soirée vins et fromages

Philippe Giguère (photo), pharmacien à la pharmacie G. Fleury, M. Lajoie & P. Giguère, pharmaciens propriétaires affiliés au réseau Brunet, a accepté la présence d’honneur de la Soirée vins et formages 2023 de la Fondation et du Club Richelieu Québec–Ancienne-Lorette, qui se tiendra le samedi 21 octobre au Patro Roc-Amadour de Québec. Les profits amassés serviront à la Fondation et au Club à soutenir leurs œuvres : la Maison Jean Lafrance, la Maison Richelieu, Hébergement Jeunesse, le Patro Roc-Amadour, la Maison des jeunes de L’Ancienne-Lorette et le Corps de cadets 2846 Richelieu L’Ancienne-Lorette de même que d’autres organismes venant en aide aux jeunes. Achats de carte et dons : Claudia Lavoie au 418 609-1153.

Passionnés du tennis

Pratiquant le tennis au club extérieur de L’Ancienne-Lorette, ce groupe de la ligue des Passionnés (photo) a connu une excellente saison sans oublier qu’il reste encore de magnifiques journées de jeux. Bravo à l’organisatrice du groupe, Margot Douville, quatrième personne, deuxième rangée, qui n’a pas ménagé les efforts dans la planification des horaires tout au long de la saison. Comme vous pouvez le constater, le tennis est un sport pour la vie, peu importe l’âge.

Octogone 2023

Robert Bellisle (photo), président et chef de la direction de QSL, le plus important opérateur de terminaux portuaires et d’arrimage sur l’axe du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs, a accepté la présidence d’honneur du 2e Cocktail OCTOGONE, au profit de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV), qui se tiendra le jeudi 19 octobre au Cercle de la Garnison de Québec. La Fondation souhaite, grâce à ce cocktail, regrouper, dans un lieu prestigieux, des personnes influentes de la grande région de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et d’ailleurs au Québec, issues du domaine des affaires, des milieux politique et diplomatique ainsi que de la hiérarchie militaire. L’objectif est d’amasser, cette année, 200 000 $. OCTOGONE est le nom de code de la seconde conférence de Québec (photo du haut), qui s’est déroulée le 12 septembre 1944, trois mois après le débarquement de Normandie. Lors de cette rencontre historique, les dirigeants des gouvernements britannique et américain ont mis la dernière touche au plan qui devait mener à la victoire finale des Alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale et préparer l’après-guerre. Renseignements sur le cocktail : www.fondationcrfmv.com

Anniversaires

Guy St-Laurent (photo), auteur et journaliste retraité du Journal de Québec, 78 ans... Lucie Cloutier, coordonnatrice marketing pour l’équipe Investors de Jean-Maurice Vézina, planificateur financier... Trevor Douglas Gretzky, fils de Wayne Gretzky, 31 ans... François-Olivier Roberge, ex-membre de l’équipe olympique canadienne de patinage de vitesse, 38 ans... Prince Harry, fils cadet du prince Charles, 39 ans... Marie-Josée Vézina, conjointe d’Éric Pichette de chez Qualinet, 47 ans... Marc Griffin, analyste de baseball à la radio et à la télévision, 55 ans... Richard Brodeur, gardien de but AMH/LNH (1972-88), avec les Nordiques de 1972 à 1979, 71 ans... Oliver Stone, réalisateur, scénariste et producteur, 76 ans... Tommy Lee Jones, acteur américain, 76 ans.

Disparus

Le 15 septembre 2022 : Jeanne Renaud (photo), 94 ans, danseuse, chorégraphe, professeure et directrice artistique québécoise qui est considérée comme l’une des grandes fondatrices de la danse contemporaine au Québec... 2021 : Norman Bailey, 88 ans, baryton britannique naturalisé américain connu pour ses rôles dans les opéras de Wagner... 2019 : Ric Ocasek, 75 ans, chanteur du groupe américain The Cars (Drive, Just What I Need et You Might Think)... 2015 : Jacques-Henri Gagnon, 81 ans, ex-directeur général de Radio-Canada à Québec... 2014 : Claude A. Simard, 72 ans, peintre canadien... 2012 : Pierre Mondy, 87 ans, acteur, comédien et metteur en scène français... 2008 : Richard Wright, 65 ans, membre fondateur et claviériste de Pink Floyd... 2004 : Johnny Ramone, 55 ans, guitariste du groupe de musique punk-rock Ramones... 1915 : Ernest Gagnon, 80 ans, organiste pendant plusieurs années à l’église Saint-Jean-Baptiste et à la basilique de Québec, folkloriste et historien québécois.