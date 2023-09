Labrecque Plancher Décor: soirée festive pour le lancement de la collection Mirage

Mercredi dernier, l’équipe de Labrecque Plancher Décor était fière de souligner leur toute nouvelle association avec les planchers MIRAGE. Labrecque Plancher Décor sera dorénavant dépositaire de toute la collection de ces prestigieux planchers. Professionnels de l’industrie, clients et partenaires étaient réunis lors d’une soirée pour célébrer le tout. Toujours à l’affût des nouvelles tendances et ce depuis plus de 60 ans, Labrecque Plancher Décor est une référence dans le domaine du revêtement de plancher à Québec.

