Le Bosse Field : lieu d’une conquête anticipée

EVANSVILLE, Indiana – Fort d’un riche passé, le mythique Bosse Field, avec sa brique rouge, ses bancs verts en bois et ses multiples poutres, a de quoi bercer tout amoureux de baseball. Il n’était toutefois pas question pour les Capitales de Québec de se laisser endormir par ce lieu dans le cadre de la finale de la Ligue Frontière de baseball.

Les Capitales sont débarqués à Evansville dans le seul et unique but d’écrire un nouveau chapitre de leur propre histoire, soit un neuvième championnat.

Dès l’entraînement au bâton, avant le match de vendredi, le gérant Patrick Scalabrini a fait une grande marche autour du terrain pour inspecter le territoire des fausses balles, entre autres. La séance d’avant-match devait aussi aider les joueurs à se familiariser avec l’environnement.

« On affronte un grand droitier et on lance de cet angle pour aider nos frappeurs à bien visualiser pendant l’entraînement au bâton », a mentionné Scalabrini, notant la présence d’un mur beige au champ centre pouvant empêcher de bien voir la balle.

En mission

Rien n’était laissé au hasard. De leur côté, les joueurs d’avant-champ devaient épouser la surface de jeu et cette pelouse naturelle, sachant très bien que le lanceur partant des Capitales Steven Fuentes, prévu pour le match de vendredi, en est un qui force souvent les joueurs adverses à frapper des roulants.

« Il faut s’assurer de connaître un peu mieux le terrain, mais la surface ici est quand même bonne », faisait remarquer David Glaude, avant le début de la rencontre.

Si jamais les Capitales devaient l’emporter, Scalabrini et ses ouailles auront bien d’autres moments, après les célébrations d’usage, pour s’émoustiller devant le fait que le championnat de 2023 a été remporté dans un lieu où, par exemple, Madonna et Geena Davis ont mis les pieds lors du tournage de plusieurs scènes du film Une ligue en jupons. Même chose pour le fait que l’ouverture du Boose Field remonte à 1915, qu’on y a compté un club de football au début des années 1920 lors des balbutiements de la NFL et que le légendaire joueur de baseball Don Mattingly a grandi tout près, si bien que la rue du stade a été rebaptisée à son nom.

Le défi de gagner à l’étranger

Des huit premiers championnats remportés par les Capitales, seulement deux l’ont été en territoire ennemi. Le tout premier en 2006, à Brockton, alors que Michel Laplante, aujourd’hui président de l’équipe, était le gérant du club dans la Ligue Can-Am. En 2012, c’est au New Jersey que le club de Québec, déjà dirigé par Scalabrini, concluait la finale contre les Jackals.

« C’est la plus belle histoire sportive que j’ai vécue», avait d’ailleurs souligné Laplante, après la conquête des Capitales en 2006.

Depuis, l’équipe de Québec a continué d’écrire de nouveaux chapitres, les uns après les autres. Il n’y a que certains lieux qui changent. Cette fois, c’est le Bosse Field qui avait la possibilité de s’ajouter comme témoin. Chose certaine, la saison 2023 des Capitales aura, peu importe l’issue, marqué bien des esprits.

