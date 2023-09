Le DG des Sénateurs très optimiste pour les prochaines années

Le directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, refuse de trop s’emballer à quelques semaines du début de la saison, mais il peine à cacher ses attentes et croit que sa formation a tous les outils nécessaires pour mettre fin à sa séquence infructueuse.

L’équipe a participé aux séries pour la dernière fois en 2016-2017 et après une autre année décevante, elle a effectué certains changements susceptibles de redresser la barque. Si l’attaquant Alex DeBrincat a pris le chemin de Detroit pour évoluer avec les Red Wings, Dorion a mis la main sur le vétéran Vladimir Tarasenko et le gardien Joonas Korpisalo. Avec la présence des Brady Tkachuk, Tim Stützle, Thomas Chabot et plusieurs autres dans l’effectif, le meilleur est à venir, croit le DG.

«Tous les morceaux sont en place maintenant. La majeure partie de notre jeune noyau détient des contrats à long terme. Nous croyons que nous y sommes, pratiquement. Je vois beaucoup de bonnes choses pour ce club, non seulement cette année, mais pour de nombreuses à venir, a-t-il commenté au quotidien "Ottawa Sun". Nous avons atteint un point où l’espoir régnera pendant plusieurs années.»

«Aussi, étant donné notre fin de saison l’an dernier et les changements apportés à la position de gardien, l’échange pour [Jakob] Chychrun [l’hiver passé], l’arrivée de Tarasenko et les signatures de nos gars, je pense que nos partisans seront très heureux de voir à quel point nous serons efficaces et compétitifs, a-t-il aussi précisé. Espérons que nous n’aurons pas de blessures majeures.»

Une bataille qui sera ardue

Cependant, Dorion veut demeurer prudent quant à la campagne 2023-2024. La compétition reste féroce dans la section Atlantique et les Sénateurs devront connaître un bon départ, tout en évitant justement les séjours à l’infirmerie, pour espérer se tailler une place en éliminatoires. Ayant fini à six points de l’objectif la saison passée, ils ont toutes les raisons de croire en leurs chances.

« Quelques années auparavant, je me suis mis dans le trouble en disant que la reconstruction était terminée. Ce n’est pas tout à fait ce que je voulais mentionner, mais parfois, vous vous faites prendre. Les gens évoquent les séries, sauf que je ne souhaite pas émettre de prédictions audacieuses, a-t-il indiqué. Je veux voir notre équipe jouer durant le camp d’entraînement. Beaucoup de formations de l’Association de l’Est se sont améliorées. »