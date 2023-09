Bons prix et cours à bois remplies: les feux de forêt n’ont pas encore eu d’effets marqués

En dépit des ravages causés par les feux de forêt au cours des derniers mois, le bois continue de se vendre en quincaillerie à des prix semblables, voire inférieurs à ceux de l’année dernière, selon les données recueillies par Le Journal.

« On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c’est clair qu’à l’heure actuelle, les prix sont bons », confirme Mike Demontigny, un entrepreneur en construction rencontré dans un centre de rénovation de la Petite-Italie, à Montréal.

Trois fois par semaine, le président de Services DM passe par ici pour faire le plein de matériaux de construction. Lors de notre passage, il venait de choisir cinq belles pièces de cèdre massif qui serviront aux travaux de l’un de ses clients.

Photo Martin Jolicoeur

« Les feux n’ont pas encore eu d’effet sur les prix. Peut-être plus tard ? En attendant, les prix sont généralement meilleurs que l’année dernière. Et très certainement bien meilleurs encore que pendant la pandémie. »

Des prix en baisse

De fait, selon les données compilées par l’Association québécoise des détaillants en matériaux de construction (AQMAT), le bois s’écoule actuellement à des prix d’aubaine dans les quincailleries de la province. Les prix seraient semblables ou inférieurs de 4 % à 6 % à ceux de l’automne 2022 (voir tableau ci-contre).

C’est particulièrement le cas des matériaux les plus populaires, comme les madriers d’épinette de 2x4 et de 2x6 et les planches de contreplaqués. Dans le format 2x8, la chute de prix est encore plus marquée, soit près de 18 % pour les planches de 10 pieds et de 21 % pour celles de 8 pieds.

« C’est une situation étrange, reconnaît le PDG de l’AQMAT, Richard Darveau. D’instinct, en raison des feux, de l’inflation et des hausses du taux directeur, tout le monde s’imagine que les prix atteignent des records. Mais ce n’est pas du tout le cas, dit-il. À tel point que c’est probablement actuellement le meilleur moment pour entreprendre des projets de rénovation. »

Photo Pierre-Paul Poulin

Au sortir de certainement l’une des pires crises de son histoire, avec des feux ayant dévasté en un seul été l’équivalent de cinq années de récoltes, le président du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), Jean-François Samray, ne nie pas qu’une baisse d’approvisionnement en bois puisse éventuellement apparaître et se traduire par un relèvement des prix.

« Mais c’est un jeu classique d’offres et de demandes, explique-t-il. L’offre a beau se maintenir comme actuellement, ou encore baisser comme plusieurs le craignent pour l’avenir, les prix ne grimperont que si la demande est aussi au rendez-vous. »

Or, poursuit-il, à l’heure où les taux d’intérêt plombent les finances des ménages et que l’industrie de construction – faute de preneurs pour ses projets – a freiné son volume d’activité par rapport aux années passées, la demande ne permet pas de hausse de prix. Bien au contraire.

Des cours pleines

D’ailleurs, une simple visite en quincaillerie permet de constater le niveau élevé des stocks. «Les cours à bois ne sont peut-être pas pleines à craquer. Mais disons qu’elles sont suffisamment pleines pour que certaines soient plus négociables », nous dit un entrepreneur préférant taire son nom.

La situation ne surprend guère Michel Jodoin, président fondateur de Soumission Rénovation qui offre un service de référence d’entrepreneurs aux consommateurs. Selon ce dernier, comme pendant la pandémie, les prix sont davantage dictés par la demande que par l’offre. En mars 2021, soit un an après le début de la pandémie, souvenons-nous, Le Journal avait constaté des hausses de 300 % sur certaines catégories de bois particulièrement prisées des rénovateurs en confinement.

L’inflation et les hausses successives du taux directeur par la Banque du Canada ont tout changé, constate-t-il. Particulièrement pour les grands travaux, nécessitant le plus souvent de recourir à un financement bancaire. Au cours des quatre dernières semaines, illustre-t-il, les projets d’agrandissement de maison de sa clientèle ont été 24 % moins nombreux qu'à pareille date l’année dernière.

Pour les projets plus petits, comme la construction d’une terrasse, le recul d’activité est moins important, par contre. Et pour cause : « Pour qui n’a pas recours au financement, c’est le moment idéal. Non seulement les prix des matériaux sont bons, mais les contracteurs sont redevenus accessibles. Ce qui relevait du miracle auparavant, comme de trouver un ouvrier pour refaire sa salle de bain dans deux semaines, est redevenu possible. »