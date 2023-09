LNH : un complice de longue date de Max Domi très content de le retrouver

S’il y a un joueur des Maple Leafs qui s’est réjoui de la signature de l’attaquant Max Domi à Toronto cet été, c’est bien Mitch Marner, son ancien coéquipier des Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Les deux hommes ont excellé ensemble au sein de ce circuit de 2013 à 2015, avant que Domi accède aux rangs professionnels. À ses deux dernières années chez les juniors, il a amassé 201 points en 118 matchs de saison régulière, tandis que Marner a obtenu 185 points en 127 sorties. C’est donc sans surprise que le second a réagi favorablement à l’arrivée du premier, qui a accepté une entente d’un an et de 3 millions $ en juillet.

«Je suis très excité. Nous avons bâti une très bonne relation ensemble à London lors de ces deux années. Il est un hockeyeur phénoménal et il l’est tout autant aux alentours du vestiaire, a déclaré le numéro 16 au cours d’une entrevue avec le quotidien "Toronto Star", jeudi. Tous nos nouveaux joueurs le sont aussi. C’est ce que nous voulons, qu’ils soient eux-mêmes. Max est très facile à connaître. Il possède beaucoup de caractère et donne énormément d’énergie.»

Prêt à reprendre le boulot

Cet enthousiasme trahit les états d’âme de Marner, marié depuis quelques mois. Toutefois, c’est surtout l’approche de la prochaine campagne qui le rend fébrile. Il piaffe d’impatience à l’idée de contribuer aux succès des Leafs, toujours en quête d’une première coupe Stanley depuis 1967.

«Chaque gars aborde la situation différemment. Dans mon cas, après environ trois semaines, j’ai commencé à m’ennuyer à la maison, ne sachant pas quoi faire toute la journée. C’est ainsi pour moi. Je veux revenir, bouger et m’assurer de bien me sentir physiquement», a-t-il affirmé à propos des jours suivant son union avec sa femme.

«Juillet a été un peu compliqué avec les mariages, incluant le nôtre, et d’autres engagements à l’extérieur. Néanmoins, il faut trouver le moyen de s’entraîner. Il y a des gymnases partout où nous allons. Et dans les mariages, plusieurs joueurs étaient présents. On a donc joué au tennis et fait d’autres activités du genre.»