LNH: Sidney Crosby veut vraiment jouer avec Connor McDavid

Le sujet de la participation des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) à des événements importants comme les Jeux olympiques ou une Coupe du monde suscite l’attention de certains gros noms, dont Sidney Crosby, qui accepterait sur-le-champ l’idée de côtoyer à nouveau les meilleurs de son sport.

Et parmi eux, il y a évidemment le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, considéré par beaucoup comme le successeur de Crosby à titre de joueur générationnel. Le numéro 97 compte d’ailleurs cinq trophées Art-Ross, trois Hart et un Maurice-Richard à son actif, notamment. Cependant, en raison particulièrement de l’absence de la LNH aux Jeux de 2018 et de 2022, il n’a pas encore eu l’occasion de se retrouver au sein de la même formation que son vis-à-vis des Penguins de Pittsburgh.

Sauf que les récents propos de l’adjoint au commissaire de la ligue Bill Daly, qui a évoqué la possibilité d’organiser une compétition réunissant les meilleurs de la profession en février 2025 ont redonné de l’espoir aux partisans souhaitant la réunion de ces deux athlètes de renom. Et l’idée est loin de déplaire à l’attaquant des «Pens».

«C’est triste que cela n’ait pas fonctionné pendant longtemps, mais on dirait que ça va changer. Vous savez que ce serait formidable», a-t-il affirmé lors du dernier balado «32 Thoughts» de la chaîne Sportsnet.

«Je jouerai à l’aile, aucun problème, a-t-il ensuite rigolé, bien au fait que McDavid joue au centre, tout comme lui. Écoutez, j’ai patiné avec lui et j’ai occupé les deux positions. Donc, je crois être à l’aise, peu importe si c’est au centre ou à l’aile et nonobstant ce qu’il désire. Il peut préparer les jeux et je trouverai les ouvertures.»

Un événement potentiellement grandiose

Si le projet de la LNH se concrétise, les amateurs de hockey auront droit à un événement qui saura promouvoir le sport, tel qu’ils l’ont constaté en 2016 quand la Coupe du monde s’est déroulée à Toronto. À l’époque, Crosby et McDavid avaient respectivement porté l’uniforme du Canada et de la formation des Nord-Américains de 23 ans et moins.

Crosby ne semble pas du tout lassé de ce type de tournoi, au contraire.

«Quand vous regardez les formations des autres pays, vous voyez que c’est très relevé. Il n’y a pas vraiment d’équipe favorite. Il est facile de dire que le Canada part avec une longueur d’avance, car nous avons obtenu du succès aux Olympiques et ailleurs. Mais le hockey est sensationnel et selon mon expérience, il n’y a rien de mieux que cela, lorsque vous regardez les joueurs invités», a-t-il estimé.