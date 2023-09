Loi sur la gouvernance scolaire: le gouvernement veut mettre au pas les anglos

Malgré une retentissante défaite à la cour le mois passé, le gouvernement du Québec continue de croire que les commissions scolaires anglophones doivent se plier à la loi 40 sur la gouvernance scolaire et demande maintenant à la Cour d’appel de lui donner raison.

« Le [juge de première instance] a tenté de superviser le processus législatif, allant ainsi à l’encontre des principes de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté parlementaire », affirme le procureur général du Québec dans sa déclaration d’appel rendue publique ce vendredi.

Ainsi, l’État veut forcer les écoles anglophones à emboîter le pas à la vaste réforme adoptée sous bâillon en 2020, qui a mené à la transformation des commissions scolaires en centres de services scolaires, abolissant au passage les élections servant à élire les commissaires qui y siégeaient.

Droits de la minorité

Or, la minorité anglophone du Québec avait saisi les tribunaux, arguant que la loi 40 violait l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cet article permet à la minorité linguistique d’une province de gérer ses écoles comme elle le souhaite.

Et pas plus tard que le mois passé, la Cour supérieure du Québec lui donnait raison.

« [La minorité linguistique anglophone] doit pouvoir s’exprimer par l’entremise des représentants qu’elle a choisis », avait entre autres dit le juge Sylvain Lussier, en lien avec la composition des administrateurs des commissions scolaires anglophones.

Mais pour le procureur général du Québec, la loi 40 ne pouvait pas être renversée. Car contrairement aux écoles francophones où les élections scolaires ont été abolies, une clause était prévue pour les anglophones.

« La loi 40 maintient ces élections pour les administrateurs des centres de services scolaires anglophones », est-il indiqué dans la déclaration d’appel.

« Réussite éducative »

Le procureur général reproche ainsi au juge de première instance d’avoir mal interprété la portée de la Charte canadienne des droits et libertés, tout en rappelant qu’une loi de 1867 « confère aux provinces le pouvoir exclusif d’adopter des lois relatives à l’éducation ».

« La [loi 40] s’inscrit dans la continuité d’une série d’interventions législatives visant à améliorer la gouvernance scolaire et, ainsi, la réussite éducative », affirme l’État par la voix du procureur général.

À moins d’une surprise, il pourrait s’écouler des mois avant que le plus haut tribunal du Québec ne tranche sur la question. Et même après qu’elle aura rendu une décision, il y a fort à parier que la partie déboutée portera la cause jusqu’à la Cour suprême du Canada.