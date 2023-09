Ma vie après un cancer du sein

Vous avez bien répondu à celle qui s’interrogeait sur le bien-fondé de subir une nouvelle chirurgie au sein gauche pour enlever une prothèse à laquelle elle ne s’habitue pas pour la remplacer par de la graisse prise dans son abdomen. Selon elle, ça lui faciliterait l’acceptation de son nouveau corps. Ce dont je doute.

Pourquoi refuse-t-elle de faire une thérapie pour s’accepter telle qu’elle est devenue, puisque son conjoint le lui propose ? Elle a tellement de chance d’être avec un homme ouvert comme ça, qu’elle ne devrait pas hésiter une seconde. Vous ne lui avez pas donné votre opinion sur l’intérêt de procéder à une seconde reconstruction et ce fut sage, car j’ai pour mon dire que moins on joue dans une plaie qui fut jadis cancéreuse, moins on a de chance de réveiller la bête.

Moi j’ai fait le choix de l’ablation totale et sans aucune reconstruction. Il y a huit ans déjà et je continue à bien m’en porter. Vous allez me dire que comme je n’avais pas d’homme dans ma vie au moment du diagnostic de cancer, c’était une décision facile à prendre. Mais il n’en reste pas moins que c’est moi qui me regarde dans le miroir matin et soir et qu’il m’a fallu un certain temps pour accepter ma nouvelle apparence. Je n’ai pas fait de thérapie, même si j’y ai pensé, et peut-être que je serais encore plus vite retombée sur mes pattes si je m’y étais soumise.

Anonyme

Comme je ne suis pas médecin, je ne m’aventurerais jamais à donner un conseil à caractère médical puisque je n’en ai pas les compétences, alors que les bienfaits d’une thérapie sont connus de tous et de toutes.