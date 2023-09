Mères réfugiées: des milliers de kilomètres pour offrir un avenir à leurs enfants

Des femmes réfugiées qui ont traversé à pied des dizaines de pays avant d’aboutir à Montréal poussent un soupir de soulagement de pouvoir offrir un meilleur avenir à leurs enfants.

« Après avoir quitté le Congo, je suis arrivée au Brésil, où j’ai ensuite traversé la Colombie, puis le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Guatemala. J’ai passé la frontière au Mexique pour arriver aux États-Unis avant d’arriver au Canada. Ça n’a pas été facile », raconte Yasmine Massamba, 35 ans, qui est arrivée à Montréal en juillet 2022 avec son fils de deux ans Oracle. Elle est aujourd'hui enceinte de 7 mois.

À côté d’elle, Chrislene Dorval a fait le même périple pour arriver jusqu’au Québec, en octobre 2022, après avoir quitté Haïti.

« C’est une très longue route, c’est très difficile », glisse timidement Mme Dorval, maman de la petite Thalysha âgée de 2 mois. Cette maman, âgée de 39 ans, est arrivée ici avant le 25 mars dernier, date de la fermeture du Chemin Roxham.

Photo Martin Alarie, Agence QMI

Périple dangereux et difficile

Comme ces deux mamans, des milliers de migrants empruntent le même chemin pour tenter de rejoindre le Canada. C’est que le Brésil, comme le Chili, délivre facilement des visas de touriste et donne donc plus de « facilité » à poser un pied sur le continent qui les mènera jusqu’à l’Amérique du Nord. Le périple peut durer plus d’un an pour beaucoup puisque c’est à pied, en bus ou en taxi qu’ils traversent une dizaine de pays.

« Ce sont des parcours migratoires qui créent beaucoup de traumatismes. Ces gens traversent notamment la forêt Darién qui sépare la Colombie et le Panama, raconte Bruno Hidalgo, intervenant pour l’organisme Pause-Famille qui vient soutenir les familles du quartier Ahuntsic, à Montréal. Là, il n’y a aucun contrôle, des gens font la loi et abusent des familles qui passent par là. »

Ces migrants sont aussi dépouillés tout au long de la traversée, autant de leurs papiers officiels, que de leur argent ou de leurs biens.

« Si bien que quand il arrive ici, ils n’ont presque plus rien », ajoute M. Hidalgo.

Un «shower» spécial

Pour les aider à accueillir leur enfant au monde, mais aussi pour faciliter l’intégration, Pause-Famille et le Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants (CANA), ont organisé un premier « shower » de bébé. L’initiative, notamment financée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, a été mise en place alors que la demande d’aide des mères immigrantes augmente chaque année.

« D’habitude, on donne toujours des vêtements ou des accessoires d’occasions. Mais là, l’objectif c’est vraiment de donner des affaires neuves aux familles pour qu’elles puissent avoir un nouveau départ, comme nous on le vit ici quand on tombe enceinte au Québec et que notre famille est là pour nous aider », explique Myriam George, directrice de l’organisme Pause-Famille.

Photo Martin Alarie, Agence QMI

Au total, 50 mamans recevront ce samedi des coffrets cadeaux contenant des produits de nécessité pour les enfants, ajoute Isabelle Saine, directrice du CANA.

« On a l’impression d’avoir trouvé une nouvelle famille ici avec tout ce soutien, ça aide beaucoup. Ça nous aide à nous sentir chez nous ici au Québec », confit Yasmine Massamba.

Photo Martin Alarie, Agence QMI

« Sans ces organismes, je n’aurais pas autant d’affaires pour mon enfant de trois mois », glisse de son côté Chrislene Dorval.