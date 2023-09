Impacts de l'Ouragan Lee au Québec: la sécurité civile suit la situation de près

Certains secteurs de l’Est-du-Québec seront touchés par les restes de l’ouragan Lee au cours de la fin de semaine. Les autorités suivent la situation de près, alors que de bonnes quantités de pluie pourraient tomber en Gaspésie.

Selon Environnement Canada, les précipitations devaient s’intensifier samedi soir en Gaspésie. L’ouragan Lee, qui sera alors une tempête post-tropicale, pourrait laisser entre 50 et 75 millimètres de pluie sur la péninsule gaspésienne.

Le système se dirigera ensuite vers le golfe du Saint-Laurent pour toucher la Basse-Côte-Nord.

La sécurité civile surveille la situation de près. Les impacts de Lee devraient se faire sentir sous forme de tempête automnale. De forts vents sont prévus, mais ils ne seront pas violents, selon les autorités. Les rafales pourraient toutefois atteindre 80 km/h.

Le niveau des cours d'eau fera aussi l'objet d'une vigie. Les municipalités dans la trajectoire du système ont été contactées.

«Nous, à la sécurité civile, on est en lien avec les municipalités. On s’assure qu’ils ont mis des mesures en place pour se préparer. On le voit, on a effectué des rencontres préparatoires avec les Îles-de-la-Madeleine avec d’autres municipalités pour s’assurer qu’ils ont tout en place, des génératrices, par exemple, que les stations de pompage d’eau sont prêtes à recevoir des génératrices, qu’elles sont remplies de carburant, des centres d’hébergement potentiels», explique la porte-parole nationale de la Sécurité civile, Maude-Émilie Lapointe.

Les Maritimes seront plus durement frappés à compter de demain. Des avertissements de tempêtes tropicales sont en vigueur dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.