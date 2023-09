Parcours Parkinson: rendez-vous mobilisateur dédié à la maladie de Parkinson

Toute l'équipe de Parkinson Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches vous invite à participer à sa plus importante campagne de financement annuelle, le Parcours Parkinson! Rendez-vous pour marcher, le dimanche le 17 septembre dès 9h, sur les Plaines d’Abraham face au MNBAQ. L'ensemble des dons recueillis lors de cet événement contribue directement au maintien des activités adaptées et des services offerts aux personnes souffrant de la maladie de Parkinson et leurs proches. Allez partager l'énergie de centaines de personnes réunies pour la cause dans le cadre de cette belle activité familiale!

►Pour faire un don, connaître les détails de l’événement ou en savoir plus sur l’organisme, visitez pcnca.ca ou appelez au 1-877-527-0075.