Pet Tag : une étiquette QR pour votre animal

Plusieurs propriétaires d’animaux domestiques — en particulier ceux capables de prendre la poudre d’escampette — ont songé à étiqueter celui-ci avec une puce de localisation comme celles proposées par Apple (AirTag), Tile Mate ou Samsung (Galaxy SmartTag+).

La société Ring, propriété d'Amazon, a pris un chemin tout autre pour son nouveau produit Pet Tag. Beaucoup plus simple, le Pet Tag de Ring repose essentiellement sur un code QR au lieu de la fonctionnalité Bluetooth ou GPS.

Le Pet Tag de Ring consiste essentiellement à apposer un code QR sur le collier de votre chien ou de votre chat, qui est relié à une application. Si l'impensable se produit, quelqu'un peut scanner le code QR avec son téléphone intelligent et aider à réunir l'animal perdu avec son propriétaire.

Lancé tout récemment, Ring propose — en précommande — ses Pet Tag à 9,99 dollars US sur le marché américain pour faciliter le retour à la maison des animaux de compagnie perdus. Il ne serait pas étonnant de retrouver plus tard ces mêmes Pet Tag sur la mégaboutique canadienne.

Que contient le code QR ?

Le code QR est lié au profil de l'animal, qui peut contenir des informations telles que son état de santé et, surtout, une fonction facultative « contactez-moi » qui permet d'établir une communication bilatérale avec le propriétaire de l'animal. Alors que vous pourriez facilement mettre un collier ordinaire sur votre animal avec votre numéro de téléphone, ce code QR protège votre numéro, votre code postal ou toute autre information personnelle que les gens placent souvent sur les colliers pour animaux de compagnie.

Toutes les infos de l’animal

Lorsqu'un code QR est numérisé, le propriétaire reçoit une notification et le profil de l'animal est présenté à la personne qui l'a trouvé. Le profil de l'animal peut comprendre jusqu'à cinq photos, son nom, sa race, son poids et sa couleur. Il peut également contenir des marqueurs uniques, des informations sur l'état de santé, les médicaments et les numéros de micropuce. Ring s'est également associé à l’organisation Petco Love Lost pour intégrer à l'application Ring un réseau de plus de 2500 refuges pour animaux aux États-Unis.

Aussi une pub à quatre pattes

Le Pet Tag de Ring n'est cependant pas doté de fonctions de suivi ou sans-fil. Il s'agit littéralement d'un code QR, il n'y a donc pas de GPS ou d'intégration Amazon Sidewalk, et cela n'a rien à voir avec l'utilisation d'un Apple AirTag sur votre animal. Il comporte également un logo Ring géant, avec le slogan "toujours à la maison", transformant votre animal en une publicité Ring ambulante.