Pour mieux survivre à un cancer du sein

J’ai lu le message de la survivante du cancer du sein ce matin. Celle à qui on a diagnostiqué un cancer il y a deux ans, qui a subi l’ablation du sein gauche avec reconstruction par une prothèse, et dont la récupération s’est bien déroulée, sauf en ce qui a trait à sa vie sexuelle.

Elle ne parvient pas à s’adapter au corps étranger dans son sein, même si son mari la trouve aussi belle qu’avant. Elle se dit incapable d’accepter qu’il la touche, même s’il trouve que 60 ans, c’est trop jeune pour mettre fin à leur vie sexuelle. Il lui propose de faire une thérapie pour se réapproprier son corps, mais elle hésite, en se demandant si une reconstruction faite à partir de tissus graisseux prélevés dans son abdomen n’aurait pas été un meilleur choix. Comme elle vous demande ce que vous feriez à sa place, je me permets de donner mon opinion.

Personnellement, j’ai choisi l’option de reconstruction ontologue aux deux seins, soit celle avec ma propre graisse abdominale. Je ne prétends pas que c’est le meilleur choix, puisqu’il m’a fallu quand même aller en thérapie pour accepter ma nouvelle apparence. J’avais 50 ans à l’époque, et mon conjoint ne m’a pas soutenue dans l’aventure, puisqu’il avait quitté le bateau de notre couple pendant ma chimio.

Vous l’avez très bien conseillée en la priant d’accepter la thérapie, qui est selon moi la seule voie menant à l’acceptation de soi tel qu’on est devenue, et j’en suis la preuve. Ma thérapie m’a permis de régler d’autres problèmes face à ma sexualité que juste les conséquences de mon cancer. Et cinq ans après, je me faisais un nouveau conjoint avec qui je file le parfait amour avec la meilleure relation sexuelle de toute ma vie. Ce qu’on a entre les deux oreilles est souvent plus dommageable à une vie sexuelle épanouie, que la seule apparence physique.

Anonyme également

Merci de corroborer mes dires, en y ajoutant les bienfaits collatéraux qu’une bonne thérapie peut apporter. Preuve s’il en est une que l’effort nécessaire pour s’y attaquer vaut le coût.