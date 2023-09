Rabaska : QS s’inquiète du rachat des terres par le gouvernement

Le gouvernement ferait une grave erreur en érigeant un parc industriel sur les terres de Rabaska, croit Québec solidaire (QS), qui s'inquiète du sort des 272 hectares de terrain après leur rachat par Québec.

«Ce n’est vraiment pas une bonne nouvelle», a tonné le député de QS Sol Zanetti, vendredi, en entrevue.

Le Journal de Québec a révélé quelques heures plus tôt qu’une entente a été signée entre Rabaska et le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministre Pierre Fitzgibbon, pour l’achat des terres de Rabaska, situées à Lévis, pour une somme de 29 à 34 millions $.

Une entente de confidentialité qui scelle le sort des terres appartenant à la société en commandite a été signée le 20 juillet dernier, entre le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, et Rabaska, avec l’accord du bureau du premier ministre, François Legault. Les ministres Bernard Drainville et Éric Girard ont aussi été tenus dans le coup.

Selon cette entente, les terres d’une superficie de 272 hectares dans l’est de Lévis passeront sous le giron provincial. L’intention du gouvernement est d’y développer un parc industriel, dont la thématique reste à définir.

«À l’heure où les bouleversements climatiques mettent en péril les récoltes des agriculteurs au Québec, on ne peut pas dire qu’on va sacrifier des terres agricoles pour faire un parc technologique dont on n’a pas besoin», s’est insurgé le député de Jean-Lesage, qui réclame que ces terres soient réintégrées au périmètre agricole.

«On ne manque pas de parcs technologiques en ce moment. En fait, on a même de la difficulté à trouver de la main-d’œuvre pour travailler dans ceux qui existent déjà. Ils vont les embaucher où les gens pour aller y travailler ?» s’est ensuite interrogé M. Zanetti.

«C’est une “logique business” à la Fitzgibbon, complètement déconnectée des besoins de la population», a-t-il ajouté.

L’élu de Québec solidaire déplore également certaines tractations de coulisses, qui éveillent son inquiétude.

«Du lobbyisme se fait en ce moment par un ancien candidat caquiste pour faire une usine de gaz naturel liquéfié (GNL)», a-t-il dit, en référence au fait que le gouvernement et l’administration municipale de Lévis ont reconnu avoir rencontré Robert Milot à propos de ce dossier.

Ancien directeur adjoint de la CAQ et ex-maire de Saint-Adèle, M. Milot avait eu des démêlés avec le Directeur général des élections pour des manœuvres électorales frauduleuses. L’un des deux dossiers s’est d’ailleurs conclu par un verdict de culpabilité.

«On est à la veille de rejouer dans un mauvais film», s'est désolé Sol Zanetti. «À l’heure des changements climatiques, les projets de GNL, ce sont des pertes de temps. On doit s’en éloigner le plus possible.»