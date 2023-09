Remis d'une blessure qui lui a fait rater les deux premières parties: l'auteur du jeu le plus important de la Coupe Mitchell est finalement de retour pour le Rouge et Or

Auteur du jeu le plus important dans la victoire du Rouge et Or à la Coupe Mitchell en novembre dernier. Étienne Amiot disputera finalement son premier match de la saison face aux Carabins.

Sur une tentative de placement, le botteur Vincent Blanchard a plutôt lancé le ballon à Amiot qui a gagné 18 verges après avoir brisé un plaqué qui l’aurait laissé à court du premier essai.

Ce jeu truqué a mené au premier majeur du Rouge et Or réussi par David Dallaire en route vers une victoire de 27-20 face aux Mustangs de Western et leur billet pour la Coupe Vanier.

Avec le départ du très polyvalent Dallaire qui porte maintenant les couleurs des Alouettes de Montréal, le centre arrière a pris du galon dans la hiérarchie offensive, mais son entrée en scène a été retardée en raison d’une blessure à un ischio-jambier. «Je me suis blessé cet été et la même blessure est revenue pendant le camp d’entraînement, a raconté le centre arrière. Tout va bien maintenant et je suis excité de l’opportunité qui s’offre à moi. J’ai démontré de la résilience au début de mon parcours afin d’être prêt quand l’opportunité se présenterait.»

«Mon rôle sera de briser les tendances en bloquant ou en sortant sur la passe, de poursuivre l’ancien porteur de ballon du Blizzard du Séminaire Saint-François. La transition de secondeur à centre arrière est terminée et je suis à l’aise de capter des passes et de courir. Mon expérience comme secondeur m’a permis de comprendre les défensives réagissent.»

Un centre arrière robuste

À 6 pi 2 po et 230 livres, Amiot n’a pas les mêmes attributs que Dallaire, mais les entraîneurs aiment ce qu’il peut apporter à l’offensive. «C’est un joueur moins polyvalent que David, mais il est plus physique, explique l’entraîneur des porteurs de ballon et coordonnateur des unités spéciales Mathieu Bertrand. C’est un naturel avec le ballon dans les mains et il peut faire des flammèches avec son gabarit. Physiquement, il me ressemble quand je jouais dans la LCF, mais il est plus athlétique.»

Glen Constantin est lui aussi élogieux à l’égard de l’ancien secondeur des Cougars de Lennoxville. «On s’attend à de grandes choses de sa part, a déclaré l’entraîneur-chef lavallois. Nous sommes en voiture avec Étienne.»

L’absence d’Amiot combinée à la non admissibilité pour des raisons académiques de Youri Gauthier a placé le Rouge et Or dans une position délicate au poste de centre arrière. La recrue François Giguère-Lacasse a frappé en relève lors des deux premières parties, mais il s’est blessé contre McGill.

«Ce n’est pas l’idéal, a convenu le coordonnateur offensif Justin Éthier, mais on s’est adapté. Ce n’était pas le plan que François soit partant, mais il a très bien fait.»