Salon du véhicule électrique de Québec: plusieurs véhicules électriques à voir et essayer

C’est aujourd’hui, dès 13h au Centre de Foires de Québec, que le Salon du véhicule électrique de Québec (SVEQ) ouvrira ses portes. Présentée par iA Services aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia, cette édition se déroulera sous le thème de la diversité grâce aux nombreuses marques automobiles présentes. Événement par excellence pour découvrir les véhicules électriques, le SVEQ exposera la plus vaste gamme de véhicules électriques de toutes sortes à l’est de la province. Sur place, les visiteurs pourront s’informer, essayer et comparer les différents types de véhicules présentés. Plusieurs incontournables seront présentés lors de cette édition. Les visiteurs auront accès à une boucle d’essais routiers en circuit urbain d’environ 5 km qui leur permettra d’essayer le véhicule convoité tout à fait gratuitement. Une piste d’essais de petits véhicules électriques propulsée par Turbo Kids est aménagée pour démontrer tout le potentiel que ceux-ci ont à offrir. C’est un rendez-vous les 15, 16 et 17 septembre.

►Plus de détails au sveq.ebems.com.