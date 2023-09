Séparation pour Hugh Jackman après près de 30 ans d’amour

Après près de 30 années d’amour, le couple formé par l’acteur Hugh Jackman et l’actrice Deborra-Lee Jackman annonce sa séparation ; ils expliquent poursuivre leur vie en étant dans « la gratitude, l’amour et la gentillesse ».

Le magazine People affirme que le couple, qui s’est rencontré en 1995 sur le plateau de la série australienne Corelli et qui s’est marié le 11 avril 1996, se sépare de manière amicale. Dans une déclaration exclusive envoyée à la publication américaine, ils affirment :

« Nous avons eu la chance de partager près de trois décennies ensemble en tant que mari et femme dans un mariage merveilleux et aimant. Notre voyage est maintenant en train de changer et nous avons décidé de nous séparer pour poursuivre notre croissance individuelle »

Parents de deux enfants, Oscar, 23 ans, et Ava, 28 ans, ils expliquent que leur famille a toujours été « leur plus grande priorité ».

« Nous entreprenons ce prochain chapitre avec gratitude, amour et gentillesse. Nous apprécions grandement votre compréhension quant au respect de notre vie privée alors que notre famille traverse cette transition dans toutes nos vies. »

Les anciens amoureux ajoutent que ce sera la seule déclaration qu’ils feront sur ce sujet délicat. Ils ont formé un couple pendant 27 ans. Leurs plus récentes apparitions en public remontent au tapis rouge du Met Gala le 1er mai et à la finale des hommes de Wimbledon en juillet dernier.