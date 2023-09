Tramway: la Ville accélère le processus d'expropriation

La Ville va passer en deuxième vitesse et enclencher le processus d'expropriation pour plusieurs parcelles ou propriétés le long du tracé du tramway, parce que le temps presse et que le tout doit être complété en juillet 2024.

• À lire aussi: Le tramway en danger si Pierre Poilievre arrive au pouvoir, affirme Duclos

• À lire aussi: Marchand «se donne en spectacle» sur l’itinérance, déplore Villeneuve

Les citoyens dont la propriété est requise, en tout ou en partie, pour permettre au tramway de circuler et qui ne se sont pas encore entendus avec la Ville pourraient bien recevoir un avis d'expropriation au cours de l'automne.

La Municipalité avise qu'elle accélère le pas dans son processus d'acquisitions.

La Ville «entreprendra des procédures d’expropriation pour les dossiers pour lesquels aucune entente n’a pu être conclue jusqu’à maintenant. Ce processus lui assurera de disposer à temps des parcelles de terrain nécessaires à la construction du tramway, et ainsi de sécuriser l’échéancier de réalisation», a-t-on fait savoir par voie de communiqué, vendredi.

«Le temps est venu»

«Le temps est maintenant venu de concrétiser les acquisitions requises pour la construction de ce projet essentiel à notre ville», a fait savoir le maire Bruno Marchand.

La Ville agit ainsi afin de respecter son échéancier. En effet, l’emprise requise pour les travaux compris entre les pôles d’échanges Le Gendre et Saint-Roch doit être libérée pour avril 2024 et celle située dans les quartiers du Vieux-Limoilou et de Maizerets pour juillet de la même année, explique-t-on.

Sur les 415 acquisitions nécessaires, 90 % représentent des parcelles de terrain. «En date du 13 septembre 2023, une promesse de vente ou de servitude avait été signée pour 205 propriétés.» Les 210 propriétés restantes pourront être acquises de gré à gré ou par expropriation.

«Il n’est pas possible de savoir le nombre total d’acquisitions qui seront conclues par le recours au processus d’expropriation puisque, à tout moment, une entente de gré à gré entre le propriétaire et la Ville peut survenir», a précisé Émilie Bégin, cheffe d’équipe aux communications pour le tramway de Québec.

Villeneuve rassuré

Le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, indique que cette étape fait partie du «cours normal des choses» et cela le rassure que la Ville aille de l'avant. «Si le maire veut nous convaincre qu'il souhaite réaliser le tramway, il faut toujours bien qu'il suive le plan de match. La Ville a assez dépassé ses propres délais dans tout ça.»

— Avec la collaboration de Taïeb Moalla