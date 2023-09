Un doute semé chez les Capitales de Québec

EVANSVILLE, Indiana - Un seul match à Evansville a suffi aux Otters pour semer un doute dans l’esprit de certains partisans des Capitales de Québec. Plusieurs semblaient déjà prêts à célébrer le triomphe de l’équipe en finale de la Ligue Frontière de baseball.

Après avoir pris une avance de 2 à 0 dans cette série 3 de 5, plus tôt cette semaine à Québec, les Capitales ont subi une défaite de 14 à 5, vendredi soir, au mythique Bosse Field.

Avec sa brique rouge, ses bancs verts en bois et une ambiance versant dans la nostalgie, le vieux stade ouvert en 1915 a de quoi bercer les amoureux de baseball. Il n’est toutefois pas question pour les Capitales de se laisser endormir par ce lieu.

Le partant Steven Fuentes a peiné au monticule pour Québec, cédant trois circuits et un total de six points, dont cinq mérités, en seulement trois manches de travail.

«On conduit encore le bateau, c’est un match décevant, on a juste mal lancé, Fuentes ne l’avait pas, a résumé le gérant Patrick Scalabrini, au terme du match. Il nous a traînés toute l’année, quasiment comme notre as. C’est une mauvaise sortie. Le timing n’est pas bon, mais on reste en avance dans cette série-là.» »

Noah Myers, recrue de l’année dans la Ligue Frontière, a donné le ton pour les Otters avec une longue balle dès le premier lancer de Fuentes dans ce match. Dakota Phillips et Justin Felix ont aussi cogné des circuits contre le Panaméen. Les joueurs d'Evansville ont réussi un total de six «bombes» dans cette partie, au grand plaisir des partisans rassemblés.

Les Otters profitaient par ailleurs de la présence de deux joueurs qui n'étaient pas à Québec, pour les deux premiers matchs de la finale, en raison de problèmes reliés aux douanes: Jeffrey Baez et Jomar Reyes. Baez occupait d’ailleurs le quatrième rang dans la formation offensive d'Evansville. Reyes, lui, fait partie des six différents joueurs des Otters ayant réussi une longue balle.

Après avoir forcé les Capitales à réaliser de la magie à Québec, les Otters ont montré qu’ils ont une très bonne équipe, spécialement à domicile.

Ramirez et Saldana disponibles

Le gérant Patrick Scalabrini avait vanté la qualité de ses prochains partants avant le déplacement des Capitales en Indiana. Or, il devra maintenant espérer mieux de Ruben Ramirez, samedi, s’il veut éviter la présentation d’un match ultime, dimanche. Advenant un tel cas, c’est Abdiel Saldana qui serait le lanceur pour la formation de Québec.

«Nous ne sommes pas une cible facile pour demain (samedi), a projeté Scalabrini. Depuis un mois et demi ou deux mois, Ramirez est l’un de nos meilleurs lanceurs. Je demeure très en confiance. On a un bon groupe de vétérans, personne ne semble trop inquiet.»

Dans le camp des Capitales, Ruben Castro et Greg Bird ont chacun produit deux points. Castro et Bird ont complété la soirée avec chacun trois coups sûrs en quatre présences. Bird avait réussi un double, dès le premier tour au bâton des Capitales, afin de pousser Justin Gideon au marbre. Malgré la défaite, Québec a frappé 12 coups sûrs.

«Ce qui est encourageant, c’est qu’on est dans leur tête offensivement, a ajouté le gérant. On met une tonne de joueurs sur les buts, on a fait juste cinq points, mais on aurait pu en faire beaucoup plus. On ne panique pas.»