Territoire Charlevoix: camping et glamping sauvage au creux des montagnes

Avez-vous déjà entendu parler de Territoire Charlevoix? Il s’agit d’un nouveau site de camping et de glamping caché dans les montagnes de Charlevoix.

Il faut rouler environ 30 minutes à partir de La Malbaie, sur les routes de l’arrière-pays, pour atteindre Territoire Charlevoix. L’endroit a ouvert ses portes en février 2022 et propose 15 emplacements de camping sauvage, ainsi que 5 refuges rustiques conçus par la firme d’architecture montréalaise L’Abri.

Il suffit de deux minutes sur place pour comprendre pourquoi Territoire se décrit comme un lieu de villégiature «libre et sauvage»: ici, on est réellement dans la forêt, au milieu d’une fabuleuse mer de montagnes.

Pour se rendre aux refuges ou aux campings sauvages, il faut laisser la voiture au stationnement et marcher entre 200 m et 800 m sur des sentiers présentant généralement un certain dénivelé.

«Je voulais éloigner les gens des autos, nous explique Yannick, copropriétaire et cocréateur de Territoire Charlevoix. Je voulais faire des sites qui soient isolés, où tu ne vois pas ou peu, n’entends pas ou peu ton voisin, mais quand même avoir un endroit avec une super belle vue.» Il souhaitait aussi offrir un lieu où on peut oublier son quotidien en s'immergeant dans la vie en nature.

Archipels de camping et refuges design

Chez Territoire Charlevoix, la majorité des campings sauvages sont regroupés en archipels de trois îlots (ou plateformes de bois). Chaque archipel a son propre abri panoramique à flanc de montagne, avec table à pique nique, poêle à bois et terrasse. «Tu peux rencontrer tes voisins qui partagent peut-être quelque chose avec toi ou tu peux louer un archipel pour ta gang au complet», précise Yannick au sujet de ce concept.

Les cinq refuges de Territoire, quant à eux, sont stratégiquement éparpillés sur le domaine et offrent une expérience de glamping confortable et «design», mais tout de même minimaliste.

«Je trouvais qu’il y avait beaucoup de beaux refuges offrant du glamping très luxueux, explique Yannick. Ce n’est pas dépaysant, tu n’as pas à te réorganiser, tu arrives là c’est comme si tu étais dans une vraiment, mais vraiment belle chambre d’hôtel. Je voulais quelque chose de plus rustique, mais qui n’avait pas l’air de la chienne à Jacques non plus! ».

L’architecture des refuges, signée L’Abri, n’a effectivement pas été laissée au hasard du tout. Conçus en bois, les habitations présentent des lignes modernes et nous font zoomer sur le panorama grâce à de larges fenêtres.

À l’intérieur, on trouve une cuisinette équipée, un coin salle à manger et deux matelas de type tatami avec vue sur le ciel étoilé. Pas de salle de bain ni d’eau courante ni d’électricité. On peut plutôt compter sur un bidon d'eau potable de 20 L (déjà livré), des lumières et prises de courant alimentées à l’énergie solaire (si le soleil le veut bien!) un poêle à bois (avec votre corde bois personnelle à l'extérieur) et une toilette sèche privée (près de votre refuge).

Dehors, une terrasse couverte avec table à pique-nique - et vue! - ainsi qu’une zone de feu de camp seront aussi là juste pour nous.

Qu'on soit en camping ou en refuge, on peut facilement se croire seul au monde!

Une buvette forestière où se régaler

Autre particularité des lieux? Sa buvette forestière! Depuis juillet 2023, le petit café-resto Oui Oui - Charlevoix s’est installé directement dans le pavillon d’accueil de Territoire.

Sa copropriétaire Amélie Lauzon y accueille les campeurs, mais aussi les passants, dans un décor chaleureux épuré, avec un menu composé de délicieuses tartines à la foccacia maison cuites sur place chaque jour. On peut aussi y commander un latte, un london fog ou un kombucha tout flânant sur la terrasse ou devant le poêle à bois. Et en profitant, là aussi, du silence de la forêt et de la vue sur les reliefs de Charlevoix.

Les prix

Refuges à partir de 150 $ par nuit

Camping sauvage à partir de 40 $ par nuit

Territoire Charlevoix en bref

À Sainte-Agnès (La Malbaie), Charlevoix

15 emplacements de camping sauvage

5 refuges rustiques (tous pour 1 à 3 personnes)

Le café-buvette Oui Oui Charlevoix

2 secteurs distincts et 2 blocs sanitaires avec douches et toilettes

Ouvert 4 saisons

Chiens non admis

Infos: territoirecharlevoix.ca

Oui Oui - buvette forestière en bref

À même le pavillon d’accueil de Territoire Charlevoix

Ouverte aux clients mais aussi aux passants

Petite sœur du café-buvette Oui Oui - Québec

Heures d’ouverture cet automne: les vendredis et samedis de 9h à 20h et les dimanches de 9h à 19h

Infos: www.ouiouicafebuvette.com