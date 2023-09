Un week-end à Trois-Rivières pour 500$ en couple ou en famille

À mi-chemin entre Montréal et Québec, Trois-Rivières est bien plus qu’un arrêt pour casser la croûte! Avec ses activités excitantes, ses restaurants gastronomiques et ses hébergements abordables, c’est l’endroit idéal pour passer un week-end à deux ou en famille, à moins de 500$, taxes incluses!

À deux

Hébergement

Suites de Laviolette Ascend Hotel Collection

Votre séjour à Trois-Rivières débute aux Suites de Laviolette Ascend Hotel Collection. Votre chambre luxueuse avec un très grand lit, bain-tourbillon ou foyer, vous permettra de décanter. Vous serez ainsi situé à quelques minutes de voiture du vieux Trois-Rivières, et tout près du parc Laviolette qui borde le fleuve Saint-Laurent.

À partir de 145$ la nuit pour un total 345$ taxes incluses

Réservation : suiteslaviolette.com

Activités

Magasin général Le Brun en ville

Photo fournie par Tourisme Mauricie

Après un déjeuner à votre hôtel, débutez votre samedi par un incontournable à Trois-Rivières: le magasin général-boutique Le Brun en ville. Y entrer est un véritable voyage dans le temps - l’époque de l’après-guerre et de la Grande Noirceur. On y retrouve des produits de soins corporels, mais également des bonbons rétro et de nombreux artefacts d’un autre temps.

À partir de 0 $ (cela dépend de vos achats!)

Info : lebrunenville.ca

Circuit des murales

Olivier Croteau / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Profitez du beau temps pour découvrir le circuit des Murales, un parcours urbain où vous déambulerez à votre rythme pour admirer les œuvres artistiques un peu partout en ville.

Mathieu Dupuis / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

Tourisme Mauricie / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Passez l’après-midi au lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice. Ce premier complexe industriel de fonte de la Nouvelle-France vous permettra d’en apprendre plus sur l’importance de ce lieu dans le développement de la ville.

Vous êtes sur place le 30 septembre lors des Journées de la culture? L’entrée est gratuite! (Autrement, ajoutez 4,25$ par adulte à votre facture finale.)(

Info : parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice

Restaurants

Manoir du Spaghetti

Photo fournie par Tourisme Mauricie

Dès votre arrivée vendredi soir, dirigez-vous vers le Manoir du Spaghetti où le festival des Classiques bat son plein. Pour 36$, vous obtiendrez 2 succulents plats de pâtes à votre choix.

Boulangerie Guay

Votre balade vous a creusé l’appétit? Dirigez-vous vers la Boulangerie Guay où vous pourrez déguster leur spécialité, les fèves au lard, ou opter pour un choix de tourtière, soupe, sandwich ou pâté fait maison.

Total : 28,75$

Info : 11760 Rue Notre-Dame Ouest

Faste Fou

En soirée, rendez-vous au resto-bar Faste Fou, un fast-food « chic » qui offre un menu varié et abordable. Partagez le grand nachos Faste Fou poulet avec 2 bières pour célébrer cette journée réussie.

Total : 43,06$

Réservation : www.fastefou.com

Bureau de poste

Cassez la croûte au Bureau de Poste! Choisissez le plat de 3 tacos Callejeros au poulet Tinga et l’assiette de tacos végétariens aux haricots noirs et patates douces pour bien vous remplir la panse avant la route du retour.

Total : 17,48$

Réservation : warehousegroup-francais.ca

* Somme globale pour un séjour à deux : 475,69$

En famille

Hébergement

Eric Massicotte / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Arrivez en fin de soirée à votre hébergement, le Super 8 by Wyndham Trois-Rivières. Les enfants seront ravis de découvrir au réveil la piscine intérieure avec méga glissade et vous économiserez grâce au déjeuner inclus et au stationnement gratuit. Vous serez enchanté de savoir que votre chambre possède un micro-ondes, une cafetière et un petit réfrigérateur, tout ça, à partir de 123$ la nuit.

Total: 290,95$ pour le séjour

Réservation : hwww.wyndhamhotels.com/fr-ca/

Eric Massicotte / Photo fournie Tourisme Mauricie

Activités

Parc de l'île Saint-Quentin

Étienne Boisvert / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Votre samedi en famille commence avec un bon déjeuner suivi de quelques heures à profiter de la piscine de l’hôtel. Dirigez-vous ensuite au parc de l’île Saint-Quentin pour bouger en nature. Vous pourrez parcourir la passerelle d’interprétation, une boucle de 3,2 kilomètres permettant d’explorer la faune et la flore diversifiées.

Gratuit

Info : ilesaintquentin.com

Étienne Boisvert / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice

Tourisme Mauricie / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Votre après-midi sera des plus intéressants! Rendez-vous au Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice où les enfants de 17 ans et moins font la visite gratuitement.

2 adultes : 9,78$

Info : parcs.canada.ca/lhn-nhs/qc/saintmaurice

Vieille prison de Trois-Rivières

Tourisme Mauricie / Photo fournie par Tourisme Mauricie

Profitez du dimanche matin pour aller visiter la Vieille prison de Trois-Rivières, un lieu rempli d’histoires qui piquera la curiosité des petits et grands.

Total : forfait famille à 54,05$

Réservation : museepop.ca

Repas

Moulins Lafayette

Pour le lunch, faites un arrêt aux Moulins Lafayette pour prendre une quiche familiale à déguster sur l’une des tables à pique-nique du parc!

Info : lesmoulinslafayette.com

Total : 24, 55$

Manoir du Spaghetti

En soirée, vous aimerez le Manoir du Spaghetti pour le menu pour les enfants de 10 ans et moins, qui inclut une boisson et une coupe de crème glacée!

Total : 57, 50$

Réservation : restolemanoir.com

Bureau de poste

Photo fournie par Tourisme Mauricie

L’heure du départ approche, mais avant de quitter, mangez en famille au Bureau de poste où tout le monde y trouvera son compte grâce à la sélection variée de plats sous la barre des 10$.

Total : 51,75$

Réservation : warehousegroup-francais.ca

* Somme globale pour une famille de quatre: 488,58$

* À ajouter au montant: le déplacement

Estimation de l’essence Montréal/Québec-Trois-Rivières + déplacements : moyenne de 135 km à 1,80$/L : 21,87$

(ref : https://www.calculconversion.com/calcul-consommation-essence.html)