William Trudeau, le jeune mentor de David Reinbacher

Contrairement à David Reinbacher, William Trudeau n’en est pas à sa première expérience au camp des recrues des Canadiens de Montréal.

C’est pourquoi le défenseur québécois joue en quelque sorte un rôle de mentor auprès de celui qui a été repêché au cinquième rang au dernier repêchage.

Les deux jeunes formeront d’ailleurs la première paire d’arrières à l’occasion du premier match du tournoi des recrues, vendredi soir, à Buffalo. Trudeau croit qu’ils peuvent apprendre l’un de l’autre.

«C’est un beau rôle à avoir. C’est un excellent défenseur. Je peux en apprendre en jouant avec lui, comme il peut en apprendre avec moi, a-t-il affirmé en matinée. J’ai évolué à ma première année chez les pros. Je suis plus mature sur la glace.»

L’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, a abondé dans le même sens.

«Reinbacher est encore un jeune joueur en apprentissage. Je crois que de le mettre avec Trudeau, qui a plus d'expérience, ça va l'aider.»

En espérant un appel...

Après avoir laissé une bonne impression au camp l’an dernier, Trudeau s’est affirmé à sa première saison dans la Ligue américaine. Il ne faudrait pas se surprendre qu’il soit rappelé par le grand club en cas de blessure. C’est justement son objectif.

«Je me souviens que j’avais connu trois excellents matchs au tournoi des recrues et que ça s’était poursuivi au camp. J’ai eu ensuite une bonne saison, surtout après Noël. Le monde a commencé à parler plus de moi. Je veux juste continuer à me prouver. Je sais qu’il y a d’autres bons jeunes défenseurs, mais je sais ce que je suis capable de faire. Je veux prouver que je peux être rappelé.»

Pour améliorer ses chances de succès, Trudeau a travaillé fort dans les derniers mois.

«Cet été, j’ai travaillé fort pour devenir un joueur plus complet. J’ai mis l’accent sur l’explosion et la vitesse. Je me suis amélioré depuis l’année passée.»