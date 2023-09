GAUVIN LESSARD, Jacqueline



À l'IUCPQ, le 12 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jacqueline Gauvin. Elle est allée rejoindre son époux, monsieur Robert Lessard. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Gauvin et de feu madame Anna Beaumont. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses fils : Patrick (Mélanie Gauvin), Christian (Véronique Blais) et Yvon (Sophie Beaudoin); ses petits-enfants : Jérémy (Sophia-Liza), Charlotte, Eliott, Jasmine, Gabrielle et Mathis. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs et laisse dans le deuil ses belles-soeurs : Rose Harton, Nicole Moisan, Jeannine Joyal, Lucille Lessard et Louise Gachon; son beau-frère : Jean-Claude Beaumont. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousines et cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Gauvin auLa famille recevra les condoléancesde 8h30 à 10h30 au salon du complexe et. Les cendres seront déposées au cimetière de l'Église. La famille tient à remercier les membres de l'équipe médicale de l'IUCPQ et tout particulièrement Amélia Somma et Joanie Gélinas, du CLSC Ancienne-Lorette, pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Gauvin et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (https://fondation-iucpq.org/).