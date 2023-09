OUELLETTE, Adrien



À l'Hôpital de Saint-Georges, le 2 septembre 2023, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé M. Adrien Ouellette, époux de feu Louise Labbé, fils de feu Joseph-Arthur Ouellette et de feu Cécile Fournier. Autrefois de Saint-Joseph-de-Beauce, il demeurait à Stoneham. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Pierre (Yvan Gagnon), Marie-Eve (Gino Lagrange) et François-Michel (Brenda Bérubé); ses petits-enfants adorés : Maxime et Alexandre Gagnon, Gaëll et Alexis Lagrange; son frère Jean-Pierre (Réjeanne Jacques). Il était le beau-frère de Suzanne (feu Jean-René Cloutier), feu Rosario, feu Henriette (feu Frédéric Latulippe), feu Catherine (feu Joseph Lessard), feu Thérèse (feu Hector Poulin), feu Georges-Emile (feu Marie-Reine Nadeau), feu Horace et feu Françoise (feu Charles Bégin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph, dimanche, le 17 septembre de 13 h 30 à 16 h et lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à la:La famille désire remercier le personnel de la Villa du Moulin de Saint-Joseph-de-Beauce pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (55, avenue St. Clair Ouest, bureau 500, Toronto (Ontario) M4V 2Y7) : https://cancer.ca/fr/