ST-HILAIRE, Michel



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 9 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Michel St-Hilaire. Il a été juge de la Cour du Québec. Il était l'époux de madame Madeleine Pelletier, fils de feu madame Blanche Labrèque et de feu monsieur Pierre St-Hilaire. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine; ses enfants : Pierre (Claudie Allaire), André et Dominique; ses petits-enfants : Antoine, Olivier, Likencia, Mathilde, Charlotte, Amandine, Léonard et Marguerite; ses arrière-petits-enfants : Élie, Zoé, Joseph et Anne-Marie; ses soeurs : Monique, Hélène et Paule (Claude Poulin) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750 boul. Crémazie E, Montréal, H2A 1B6, tél : (514) 259-3422, site web : https://www.diabete.qc.ca/