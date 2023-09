MONGEAU, Marie-Andrée



Le 29 août 2023, à Rimouski, est décédée Marie-Andrée Mongeau, à l'âge de 64 ans. Elle était la fille de feu Jean-Guy Mongeau et de feu Denise Bouvet de Repentigny. Atteinte d'un cancer fulgurant au cerveau, Marie-Andrée nous a quittés au bout de quelques semaines d'un combat mené avec le courage et la détermination qu'on lui a toujours connus. À l'instar de son grand-père, le capitaine Marcellin Mongeau et de son père Jean-Guy, elle était une passionnée du monde maritime. À la suite de ses études à l'IMQ (Institut maritime du Québec), elle avait obtenu un brevet de chef mécanicienne combiné diesel et vapeur. Ce titre faisait d'elle la première femme au Canada à se voir conférer un tel brevet. Après avoir passé quelques années en mer, notamment comme chef mécanicienne sur de grands navires marchands, elle a, par la suite et jusqu'à sa retraite, partagé son temps entre l'enseignement à l'IMQ et la navigation. En parallèle à tous ses engagements, elle a toujours nourri une passion pour l'écriture. Ce talent, elle le cultivait depuis l'école primaire. Elle laisse en héritage plusieurs romans, autobiographiques pour la plupart, qui perpétueront dans le temps sa mémoire. Elle laisse dans le deuil sa soeur Nathalie, ses frères Paul et Marcel, son beau-frère Louis Grenier, ses belles-soeurs Delphine Maillet et Isabelle Pelletier, ses neveux et nièces de Belgique et de France ainsi que d'autres parents et amis(es), notamment Hans Balmer, Janine Lepage, Caroline Lepage, Carole Bouchard et Stéphanie Collin. Nous nous souviendrons tous de Marie-Andrée comme d'une femme courageuse, indépendante et féministe. Elle laissera un souvenir indélébile tant dans sa famille que dans l'univers maritime du Québec. Ses cendres seront inhumées en privé à une date ultérieure dans le lot familial au Cimetière des Saints-Anges de Sorel, auprès de son père et de sa mère. Ceux qui souhaitent honorer sa mémoire sont invités à faire un don à l'IRIC (Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal), Laboratoire de la Dre Trang Hoang, Bourse Jean-Guy Mongeau. Les services professionnels ont été confiés à la :