HOVINGTON, Lison



Le 2 septembre 2023 est décédée à l’âge de 70 ans, Lison Hovington, épouse de feu Jean Claude Fournier, fille de feu Edmour et feu Juliette Hovington de Sacré Coeur. Elle laisse dans le deuil sa fille Marie Christine, son gendre Alexandre Martin et ses trois petits-enfants : LilyRose, Éloise et Félix, ses soeurs et frère: Charlotte, Olivette (Kirk Graham), Andrée, Claire Hélène (feu René Gagnon), Laurier (Edith Tremblay), ses neveux et nièces: Grégoire Hovington (Éric Faille), Maude Hovington (Alexandre Masson), Andréanne Hovington (David Croteau), Mailis Caron (Serge Boivin), Maxime Caron (Caroline Bergeron), Frédéric Dufour (Cathy Bouchard), Dominique Hovington (Élisabeth Deschênes), ses filleules: Geneviève Hovington et Joelle Gravel, ses grandes amies: Céline Turgeon, Hélène Gravel, Ariane Blackburn, Christiane Laforge et son ancien collègue à CJMT Pierre Girard. Connue du public pour avoir mené de grandes entrevues comme animatrice à la télévision du Saguenay Lac St Jean dans les années 70 et 80, elle était très respectée et aimée de tous pour son professionnalisme et sa grande générosité. Féministe engagée, elle a initié les salons de la femme au Saguenay sous l’appellation « Vision Mode Plus ». Impliquée dans sa région, elle a été membre du jury de l’Ordre des bleuets plusieurs années, jusqu’en 2022. Elle a terminé sa carrière dans le milieu communautaire à Montréal en venant en aide aux familles défavorisées. La famille recevra les condoléances en présence de l’urne cinéraire à la :le vendredi 6 octobre de 19h à 21h etde 8h30 à 10h55.et de là au cimetière paroissial. Parents et amis sont priés d’y assister sans autre invitation. Vos marques de sympathie peuvent se témoigner par un don à l’Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke E. Montréal (Qc) H1N 1C1. Des formulaires seront sur place. La direction des funérailles a été confiée à