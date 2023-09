SAVARD, Jeanne d'Arc



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 2 septembre 2023, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Jeanne d'Arc Savard, épouse de feu monsieur Adolphe Robichaud. Elle était la fille de feu monsieur Wilbrod Savard et de feu madame Ozélia Noreau. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La mise en crypte se fera au Mausolée Marie de l'Incarnation du cimetière Saint-Charles. Madame Savard laisse dans le deuil son fils Louis Robichaud (Martine Tremblay); ses filles : Lucie Robichaud et Céline Robichaud (Antoine Schmid); ses petits-fils : Laurent Schmid et Mathieu Schmid ainsi que plusieurs neveux, nièces au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Elle était également la soeur de feu Véronique Savard Pageau (feu Édouard), feu Lucie Savard Parent (feu Arthur), feu Marie-Claire Savard Hardy (feu Lucien), feu Gemma Savard, feu Élène Savard Paulin (feu Vénard), feu Gisèle Savard Foy, (feu Gilles), feu Georges Savard (feu Jeannette), feu Oscar Savard (feu Marie Jeanne), feu Louis-Philippe Savard (feu Jacqueline), feu Noël Savard (feu Simone), feu Camil Savard (feu Marcelle) et feu Joseph. Un remerciement spécial à l'équipe de soins du CHSLD Saint-François d'Assise pour les soins prodigués à notre mère bien-aimée. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraireToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Bouchée Généreuse, 145 Boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1L 4H8. www.https://laboucheegenereuse.org