À voir : Les Bruins dévoilent leurs nouveaux chandails

Les Bruins de Boston ont dévoilé samedi trois nouveaux chandails commémoratifs pour leur 100e anniversaire qu’ils porteront au cours de la saison 2023-2024.

Ces trois uniformes seront utilisés autant à domicile qu’à l’extérieur par les Bruins, en plus de leurs chandails actuels.

Les maillots à domicile et à l’extérieur reprennent des éléments des chandails actuels des Bruins, mais les concepteurs ont ajouté un élément plus nouveau. Le cercle sur le logo est d’une couleur de type «or centenaire» à la place du traditionnel or des Bruins.

It's all in the details. pic.twitter.com/2JBk05PzeT — Boston Bruins (@NHLBruins) September 17, 2023

Pour ce qui est du troisième chandail, il est de couleur marron et or. De plus, la conception de ce chandail a été inspirée des anciens uniformes de l’équipe du Massachusetts.

Les trois modèles comportent un écusson commémoratif du Centenaire qui est placé sur l’épaule droite.