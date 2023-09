HUDON, Sœur Marie-Ange



À la Maison Bon Pasteur, le 31 août 2023, est décédée à l'âge de 97 ans et après 74 ans de vie religieuse, Sœur Marie-Ange Hudon (Sœur Sainte Victoire), Sœur du Bon-Pasteur de Québec. Native de Notre-Dame-de-Liesse à Rivière-Ouelle, elle était la fille de feu monsieur Jean-Baptiste Hudon et de feu dame Alice Garon.Outre les membres de sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil les affilié(e)s à la Congrégation; sa sœur Madeleine (feu Alphonse Chamberland); son beau-frère Fernand Barbeau (feu Rose-Anna Hudon); ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était aussi la sœur de Marguerite-Marie (Albert Chamberland), Lomer (Jeanne-d'Arc Lagacé), Antonio (Marie-Alice Chamberland), Jeanne d'Arc (Charles Gagnon), Camille (Marthe Blackburn), Wilhelmine (René Lemieux), Florent (en premières noces Marguerite Chamberland, en deuxièmes noces Marie-Reine Hudon Paré) et Jean-Paul (Claire Simard), qui tous l'ont précédée dans la Maison du Père. Selon ses volontés, Sr Marie-Ange sera incinérée etet l'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles, au 1460, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, au 2550, rue Marie-Fitzbach, Québec (Québec) G1V 2Z6, téléphone: 418-656-0650.