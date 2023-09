Alouettes: la tête haute malgré une fin de match chaotique

L’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas, n’était pas abattu après la défaite des siens, vendredi soir, à domicile.

Et ce même si son équipe est passée à un cheveu de battre le meilleur club de la Ligue canadienne de football, les Argonauts de Toronto (11-1).

Résultat : ce revers de 23-20 face aux derniers champions de la coupe Grey est le quatrième de suite pour les «Moineaux».

«Si tu en gagnes quatre d’affilée, tu les oublies et tu te concentres sur le prochain affrontement. C’est la même chose si tu en perds quatre de suite. Le match le plus important est le suivant. Nous avons encore une fois beaucoup de choses à apprendre de cette rencontre. Nous pouvons être meilleurs. Nous restons un groupe soudé et nous espérons que le vent va changer de bord dès le prochain match [samedi prochain face aux Stampeders à Calgary]», a soutenu Maas devant les journalistes.

À la défense de son quart-arrière

Ce qui a surtout retenu l’attention, c’est la fin de match catastrophique des Alouettes. Avec une égalité de 20-20, Chandler Worthy a effectué un retour de botté de 50 verges pour bien positionner sa bande. Mais le quart-arrière Cody Fajardo a été victime d’une interception avec 1 min 03 s à faire au quatrième engagement, ce qui a mené à un placement du botteur de Toronto Boris Bede.

Sur la séquence suivante, Fajardo s’est repris, mais les Argos ont bloqué le botté de David Côté, qui tentait un placement de 45 verges pour égaler la marque.

«[Fajardo] peut sortir la tête haute, comme tous nos joueurs», a affirmé Maas.

«On a réussi à se mettre dans une position gagnante, mais des fois l’adversaire va réussir le gros jeu, a ajouté l’entraîneur-chef. Notre défensive leur a rendu la tâche difficile, mais ils ont réussi à inscrire un touché. Est-ce qu’on est capable de réussir de tels jeux? Oui. On va s’arranger pour ne plus que ça se reproduise.»