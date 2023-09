Ashton Kutcher quitte son organisation de lutte contre les abus sexuels sur les enfants

L’acteur américain Ashton Kutcher a annoncé vendredi qu’il renonce à son poste de président du conseil d'administration de son organisation de lutte contre les abus sexuels sur les enfants.

C’est le TIME Magazine qui a dévoilé l’information, quelques jours après la révélation de lettres qu’avait écrit l’acteur pour venir en aide à Masterson dans son procès, où il a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement deux femmes.

Kutcher quitte ainsi Thorn, l'organisation de lutte contre les abus sexuels sur les enfants qu'il a cofondée en 2009 avec son épouse de l'époque, Demi Moore. Son épouse Mila Kunis, qui siégeait en tant qu'observatrice au conseil d'administration de la fondation, a décidé de se retirer aussi. Elle avait également montré son support envers l’acteur dans une autre lettre.

«Les victimes d'abus sexuels ont toujours été réduites au silence et la déclaration de moralité que j'ai soumise est un autre exemple douloureux de remise en question des victimes qui ont le courage de partager leurs expériences», a écrit Kutcher dans une lettre adressée le 14 septembre au conseil d'administration de Thorn, qui a été communiquée en exclusivité à TIME Magazine.

«Après plusieurs jours d'écoute, de réflexion personnelle, d'apprentissage et de conversations avec des survivants [de violence sexuelle], des employés et des dirigeants de Thorn, ma femme et moi avons décidé que la chose responsable à faire était de démissionner de mon poste de président du conseil d'administration», a-t-il ajouté. «Je ne peux pas permettre que mon erreur de jugement nous détourne de nos efforts et des enfants que nous aidons.»

L’acteur s’est également excusé à toutes les victimes d’abus sexuels.

Kutcher, Kunis et plusieurs autres anciens acteurs de That '70s Show figurent parmi les personnalités qui ont écrit des lettres de soutien à Masterson.