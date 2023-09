Attaque aérienne des Carabins: le plus gros défi de la saison pour la défensive du Rouge et Or

Menée par un Jonathan Sénécal au sommet de son art, l’attaque aérienne des Carabins de l’Université de Montréal roule à plein régime depuis le début de la saison et la ligne tertiaire du Rouge et Or de l’Université Laval est pleinement consciente de la tâche qui s’annoncera au PEPS dimanche, quand les deux grands rivaux croiseront le fer pour la première fois cette année.

« C’est un match de rêve entre deux grosses équipes, a résumé le demi défensif étoile Cristophe Beaulieu. Ça va être une merveilleuse journée. On joue au football pour des moments comme ça. Il n’y a pas un meilleur moment que lorsque tu célèbres un gros jeu avec tes coéquipiers et que la foule crie. »

Les Carabins ont dû naviguer avec de nombreux blessés au sein de leur groupe de receveurs l’an dernier. Meilleur receveur du RSEQ en 2021 avec des gains de 757 verges, Hassane Dosso est de retour en pleine forme après n’avoir disputé qu’une partie en saison régulière l’an dernier, en raison d’une blessure à une épaule.

« Les Carabins misent sur des effectifs complets et tous les partants sont là, a mentionné le maraudeur Félix Petit. Il y a plusieurs vétérans au sein d’un groupe à maturité et ils ont développé une bonne chimie. »

Si Sénécal n’a pas mis à profit ses jambes depuis le début de la saison en demeurant bien au chaud dans sa pochette, l’histoire pourrait être bien différente face au Rouge et Or.

« Il faudra contenir ses courses et éviter les jeux improvisés où tu penses l'avoir plaqué, mais qui se transforment en longs gains et qui cassent les jambes de la défensive, a expliqué Petit. Il court en prévision de lancer. »

Ligne tertiaire améliorée

La croyance populaire a longtemps été que tu devais lancer le ballon si tu voulais avoir des chances de vaincre le Rouge et Or, qui a toujours misé sur une solide défensive pour contrer le jeu au sol.

Beaulieu a bon espoir que la tertiaire du Rouge et Or pourra rivaliser avec les meilleures offensives aériennes. « Nous sommes à l’aise de se mesurer à de bonnes offensives. Nous avons des gars qui veulent autant le ballon que les receveurs et on a un bon plan de match. La communication est bonne entre nous. »

Petit estime que le groupe de demis défensifs est plus solide qu’en 2022. « Nous avons plus d’expérience et nous en avons vu de toutes les couleurs l’an dernier dans les séries, a-t-il expliqué. Cette expérience et ce vécu nous aident. »

Glen Constantin partage ce point de vue. « Avec des gars comme Petit, Beaulieu et Lavallée [Maxym] qui sont la colle du groupe et qui aident beaucoup, la ligne tertiaire est une force, a affirmé l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Avec du coaching et la venue de jeunes de premier plan, on est meilleur que l’an dernier. »

Parmi ces jeunes, le demi de coin de première année Émil Barthélémy se retrouvera devant Dosso du côté court du terrain.

Un poison contre le Rouge et Or

Si Dosso représente une grande menace, Carl Chabot est aussi à surveiller, lui qui s’est souvent mis en évidence dans les parties contre Laval. Le demi inséré de quatrième année est prêt pour ces retrouvailles.

« C’est un défi additionnel de jouer au PEPS devant une grosse foule, mais on adore tous ça, a-t-il souligné. On joue pour ce genre de partie. C’est une belle rivalité qui est encore plus vive cette année parce que j’en suis à ma quatrième saison. »

La défaite de 25 à 24 sur un rouge sur le dernier jeu du match l'an dernier n’a pas été oubliée. « La motivation est encore plus grande parce que nous avons perdu en finale l’an dernier, a souligné Chabot. C’est la première fois en carrière que je perdais la Coupe Dunsmore. Ça ajoute du gaz sur le feu. »

Malgré les ennuis du jeu aérien en 2022, Chabot n’a jamais eu de doutes sur le potentiel du groupe. « Je n’ai jamais eu de doutes sur ce qu’on est capable de faire, a-t-il affirmé. On est plus mature et ça paraît dans la préparation. »