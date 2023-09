Avocate intimidée, liens rompus avec l'ex-conjointe et témoin éliminé: le frère du Saguenéen tué au Mexique se confie

Le processus judiciaire «pénible» relativement au meurtre d’un Saguenéen au Mexique en mai dernier est très complexe, et la famille est toujours à la recherche de réponses.

Victor Masson a été assassiné alors qu’il était en vacances à Puerto Escondido avec sa conjointe d’origine mexicaine, Eiva Castillo.

Récemment, le témoin principal des événements qui ont mené au meurtre de l’homme de 27 ans a été tué, avait confié un proche de la famille au Journal.

Par crainte de représailles, l’avocate locale qui défendait la famille de Masson s’est retirée du dossier.

«On doit tous subir le côté financier des avocats de nos poches. On s’est fait dire qu’aller jusqu’au bout de l’affaire, avec un an d’avocat, ça pourrait coûter jusqu’à 100 000 $», évoque William Masson, frère de Victor, en entrevue avec Jean-François Guérin.

L’ex-conjointe et ses proches se sont également éloignés de la famille Masson.

«On n’a pu de contacts avec elle», a-t-il avoué, alors que les procédures judiciaires ont été transférées à Oaxaca, près de Puerto Escondido.

Bien qu’un suspect demeure derrière les barreaux depuis juin, l’absence de preuves pourrait mener à la remise en liberté de Mario Omar Sanginez Lopez.

La preuve reliée au témoignage du témoin clé assassiné pourrait également être détruite, a fait savoir William Masson.

«Au Mexique, on n’est pas chez nous, c’est pas toutes nos règles, on n’a pas nos liens de contacts [...] vu que c’est pas les mêmes lois, on n’a pas toujours les conseils optimaux [...] c’est difficile pour une famille de vivre un deuil d’un frère qui était en pleine santé», témoigne-t-il à l’émission «Dossiers en cours».

«Chaque événement, chaque "bill" d’argent, on dirait que ça finit jamais de finir.»