DUFOUR, Maude



À Ste-Foy, le 4 septembre 2023, est décédée subitement madame Maude Dufour, conjointe bien-aimée de monsieur Paul Brassard et mère du Dr Sandra Tremblay, fille de feu Laval Tremblay. Elle laisse dans le deuil son conjoint Paul Brassard, sa fille Sandra et son conjoint le Dr Jean-Philippe Tremblay ainsi que leurs deux enfants Sarah-Jeanne et Raphaël; aussi ses frères et soeurs, Gaétan (Johanne Cloutier), Bertrand (Micheline Simard), Diane (Enrique Herrera), feu Claudette, Réjean (Marie-Claude Desbiens), Doris (Normand Dallaire) et Robert (Anne Cardinal), ainsi que ses nombreux neveux et nièces et beaux-frères et belles-soeurs. Maude a rejoint son fils, Carl Tremblay, ainsi que sa soeur Claudette. Maude restera au plus profond de nos coeurs à tout jamais., et la famille y recevra les condoléances à compter de 12h30. La disposition des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Belmont. Les témoignages de sympathie peuvent se manifester par des dons à la Fondation de l'Hôpital Laval en visitant le site internet Fondation-iucpq.org ou par téléphone au 418-656-4999.