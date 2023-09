PINEAULT, Marcelle



À l'Hôpital Laval, le 7 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Marcelle Pineault, épouse de monsieur Jean-Claude Bolduc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 24 septembre 2023 de 15h à 17h. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Claude, ses fils : Gino (Nathalie Duchesneau, Kathleen Gauthier) et Nelson Bolduc (Marie-Claude Dupont); ses petits-enfants : Jason et Darcy Bolduc; ses frères et sœurs : feu Jean-Marie (feu Rolande Blanchet), feu Jean-Paul (Jeanne D'Arc Lévesque), feu Rosaire (Antoinette Lajoie, feu Thérèse Dubé), feu Roland (Michelle Bolduc), feu Roger (Carmelle Normand), feu Réal (Gaétane Normand) et feu Jeannine Pineault (feu Jean-Yves Morissette); ses beaux-frères et belles-sœurs : Hervé (Jeannine Pelletier), Lise (Alain Hogue), Jean-Yves, feu Denise, Marcelle (René Lévesque), Jacques (feu Luc Durocher), Monique (Claude Richard) et Carol Bolduc ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Qc) G2E 6H5, tél : 418 683-2323, site web : https://www.jedonneenligne.org/operationenfantsoleil/