Bourses d’études Schulich Leader

Marianne Mercier (Beaumont), 19 ans, diplômée du Cégep de Lévis, étudiante au baccalauréat en agroéconomie, et William Boissonneault (Saint-Augustin-de-Desmaures), 20 ans, diplômé du Cégep Champlain-St. Lawrence, étudiant au baccalauréat en génie physique (photo), ont été sélectionnés, parmi plus de 350 000 candidatures au Canada, pour recevoir respectivement une bourse d’études Schulich Leader de 100 000 $ et de 120 000 $ pour leurs études à l’Université Laval. Depuis la création des bourses Schulich Leader en 2012 par l’homme d’affaires et philanthrope Seymour Schulich avec un fonds de 100 millions $ pour soutenir nos étudiantes et étudiants les plus prometteurs, 22 étudiantes et étudiants de l’Université Laval ont pu compter sur ce soutien important. Ces jeunes talents et leurs pairs francophones des autres universités québécoises seront d’ailleurs réunis sur le campus, le samedi 23 septembre, à l’occasion du rassemblement annuel des Schulich Leaders du Canada. Pour la première fois, l’Université Laval sera l’hôte d’une de ces journées de réseautage et d’inspiration, alliant à la fois des activités locales dans les neuf universités partenaires et des ateliers et des conférences organisées simultanément à travers le pays.

Journée Terry Fox

Photo d’archives

Jacques Houde et Martine Collin sont les organisateurs bénévoles de La Journée Terry Fox à Québec qui se tiendra demain dimanche (entre 10 h et 12 h) sur le sentier linéaire de la rivière Saint-Charles (secteur du parc Les Saules) avec départ et arrivée (boucle de 2 km) à la Maison O’Neill située au 3160, boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec. La Journée Terry Fox est un évènement non compétitif annuel qui se tient dans plus de 60 pays dans le monde, dont le but est d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer et commémorer le Marathon de l’espoir entrepris par Terry Fox en 1980. L’inscription s’effectue sur le site de La Journée Terry Fox. Inscriptions ce matin sur place à partir de 9 h.

Relais pour l’autisme

Illustration fournie par La Fondation

Ils seront plusieurs à grimper la montagne du Centre de ski Le Relais, aujourd’hui entre 9 h et 12 h, tout en appuyant une bonne cause, soit celle du Relais pour l’autisme au profit de la Fondation de l’autisme de Québec, qui contribue annuellement au financement des services spécialisés offerts par son partenaire, l’association régionale Autisme Québec (Capitale-Nationale), aux personnes autistes et à leurs familles. Vous pouvez contribuer au succès de cette journée en offrant un don en ligne via la page CanaDon qui se chargera de remettre un reçu pour fins d’impôt. Il existe aussi d’autres façons de donner de l’argent (ou du temps) en visitant le www.fondationautismequebec.org/donner.

Telle mère, tel fils ?

Photo fournie par la famille

Une journée « VIP » en famille, dimanche dernier (10 septembre) au Club de golf Albatros de Québec, a été marquée par un trou d’un coup réalisé par François Côté Leclerc au trou numéro 12, une normale trois de 108 vergues, et ce, à l’aide d’un cocheur d’allée. François était accompagné de son frère Stéphane, de sa sœur Andréanne et de sa mère, Doris Côté, membre du Club Albatros (photo). Vous savez quoi ? Doris avait réalisé le même exploit au même trou il y a presque deux ans, le 8 octobre 2021.

Anniversaires

Photo d'archives, Getty Images

Brady Tkachuk (photo), attaquant des Senators d’Ottawa de la LNH, 24 ans... Katie Melua, chanteuse britannique d’origine géorgienne, 39 ans... Fred Colgan, entraîneur golf à l’Académie de golf Fred Colgan (Académie St-Louis) et professionnel CPGA, 52 ans... Marc Anthony, chanteur américain de descendance portoricaine, 55 ans... Richard Marx, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique américain, 60 ans... Tim Raines, avec les Expos de 1979 à 1990, 64 ans... David Copperfield, magicien, illusionniste, 67 ans... Mickey Rourke, acteur, scénariste et boxeur américain, 71 ans... Marc Legault, acteur québécois, 87 ans.

Disparus

Photo fournie par Paul Zimmerman

Le 16 septembre 2022 : Marva Hicks (photo), 66 ans, chanteuse et actrice américaine de R&B qui a ensuite travaillé au théâtre de Broadway et à la télévision... 2021 : Lou Angotti, 83 ans, a joué pour les Rangers, les Black Hawks, les Flyers (photo), les Penguins et les Blues dans la LNH et les Cougars (AMH) avant de diriger les Blues et les Penguins... 2019 : Vic Vogel, 84 ans, pianiste, chef d’orchestre, compositeur, arrangeur, tromboniste et monstre sacré de la musique jazz canadienne... 2016 : Jean Saint-Germain, 79 ans, le « patenteux » de Drummondville (inventeur du fameux biberon que la compagnie Playtex lui acheta) et de l’Aérodium... 2015 : Guy Béart, 85 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2011 : Roger Bélanger, 45 ans, joueur de hockey de la LNH (Pittsburgh, 1984-1985)... 2009 : Mary Travers, 72 ans, chanteuse, membre du trio Peter, Paul and Mary... 2007 : Pol Martin, 78 ans, chef cuisinier d’origine française... 2001 : Jeanne-d’Arc Charlebois, 78 ans, chanteuse québécoise... 2000 : Jean-V. Dufresne, 70 ans, journaliste québécois.