Dans l’œil du Québec inc.: Un précurseur de l’énergie renouvelable au Québec vendu à une entreprise américaine

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

• À lire aussi: L’investisseur futé: Les champions et les traînards de la Bourse québécoise

• À lire aussi: Dans l'œil du Québec inc.: ils en remettent dans Stingray

FirstLight met la main sur Hydroméga

L’entreprise américaine FirstLight Power a annoncé cette semaine l’acquisition d’Hydroméga Services, une entreprise québécoise fondée en 1987, spécialisée dans la production d’électricité renouvelable. Hydroméga a été la première entreprise privée à exploiter des centrales hydroélectriques cédées par Hydro-Québec. Elle a également participé à la construction de plusieurs parcs éoliens. Avec l’achat d’Hydroméga, FirstLight doublera la taille de son portefeuille de projets en développement, qui atteindra désormais quatre gigawatts. FirstLight appartient à Investissements PSP, un gestionnaire de caisses de retraite fédérales établi à Montréal, tandis qu’Hydroméga était la propriété de Jacky Cerceau et de Philip Lawee.

Joli profit pour un VP d’iA

LinkedIn

Le chef des placements d’iA Groupe financier, Alain Bergeron, a réalisé un profit de plus de 245 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’assureur-vie de Québec, la semaine dernière. Le titre d’iA a progressé d’environ 9 % depuis le début de 2023.

Le Fonds FTQ investit dans l’assurance

Photo fournie par FORT

Les cabinets d’assurance de dommages FORT et Gaudreau ont récemment annoncé leur fusion. L’entité regroupée, qui portera le nom de FORT, combinera un volume de primes de 200 millions de dollars et 220 salariés répartis dans trois bureaux (Westmount, Montréal et Québec). Elle se hissera ainsi au dixième rang des cabinets d’assurance de dommages au Québec. Le Fonds de solidarité FTQ a aidé à financer la transaction en entrant au capital du cabinet aux côtés de 17 employés-actionnaires.

Les Desmarais vendent encore du Power

La fiducie familiale Desmarais a procédé à de nouvelles ventes d’actions de Power Corporation, la semaine dernière. En incluant les titres cédés à la fin août, la famille a vendu au total pour plus de 36,5 millions de dollars d’actions du conglomérat montréalais. Cela faisait plusieurs années que les Desmarais n’avaient pas vendu d’actions de Power. Le titre de l’entreprise a grimpé de plus de 15 % cette année.

La Caisse rachète du Boralex

Déjà le plus important actionnaire de Boralex avec une participation de 12,5 %, la Caisse de dépôt a accru sa mise dans l’entreprise, cet été. De la mi-juillet à la fin août, l’institution a acheté pour près de 46,5 millions de dollars d’actions du producteur d’énergie renouvelable. Pendant cette période, le titre a reculé d’environ 8 % à la Bourse de Toronto.

Laliberté cédée à des étrangers

Le géant britannique Compass a discrètement procédé, cet été, à l’acquisition des contrats de l’entreprise québécoise de services alimentaires Laliberté & Associés. Fondée en 1965, Laliberté a géré plusieurs cafétérias au fil des ans, notamment dans des cégeps ainsi que dans des entreprises comme Alcan, BRP, Molson Coors et Radio-Canada. Employant plus de 750 personnes, elle a la capacité de servir 2,2 millions de repas par année.

Un vendeur chez Savaria

Photo tirée du site web de Savaria

Jean-Louis Chapdelaine, membre du conseil d’administration de Savaria depuis 2005, a cédé pour plus de 300 000 $ d’actions du fabricant québécois d’ascenseurs. Les ventes ont été réalisées en deux transactions l’an dernier, mais n’ont été divulguées qu’à la fin août. M. Chapdelaine détient toujours une participation d’environ 1,5 million de dollars dans Savaria.