BLAIS, Roselle



Entourée de sa famille, est décédée à l'Hôpital L'Enfant Jésus, le 25 août, à l'âge de 87 ans, Roselle Blais Breton, épouse de monsieur Gilles Breton. Elle était la fille de feu Louis Blais et de feu Imelda Bilodeau.Madame Roselle Blais laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Gilles Breton, ses enfants : Vincent Breton (France Roberge) et Marie-Josée Breton (Julien Gagnon); ses petits-enfants adorés : Andréanne Breton (Maxime Lavoie Girard), Marie-Michelle Breton (Samuel Turgeon) et Samuel Breton Gagnon (demi-frères et soeurs : Pierre-Luc, Geneviève, Jean-Philippe, Julie); ses arrière-petits-enfants : Émile, Livia et Thomas. Elle était la soeur de : feu Dominique (feu Jeannette Chabot), feu Dolores (feu Louis Roy), feu Sylvette (feu Hercule Roy), feu Reina (feu Euchariste Rhéaume), feu Claire-Hélène (feu Arsène Rhéaume), feu Soeur Christiane Blais, soeur de la Charité de Québec, feu Bertrand (Madeleine Bourgault), Jeanne d'Arc (Gaétan Breton), Carmelle (feu Tolentin Leblanc), feu Jean-Louis et Jocelyne (Jules Bety). Elle était la belle-soeur de : Gaétan Breton (Jeanne-D'Arc Blais), Anne-Marie Breton (Jean-Louis Brochu), Michelle Breton (Yvon LeBlanc, feu Fabien Poulin), feu Jocelyn Breton (feu Agathe Duchesneau), Chantal Breton (Michel Dubois), Pauline Breton (Michel Truchon), Marc-André Breton (Jocelyne Morin), Jean-Paul Breton (feu Diane Martel, feu Lisette Casabon), Jeanne Breton (Bernard Drouin), Alain Breton. Elle laisse également ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis. La famille accueillera les parents et amisde 14h à 17h.La famille tient à remercier le personnel soignant ainsi que les médecins de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les attentions et les bons soins prodigués. Vos marque de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay. fondation@tanguay.ca 1-877-627-5527