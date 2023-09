Voici cinq récits d'aventure pour aiguiser votre instinct de survie

Que ce soit en montagne, en forêt ou en faisant de la descente de rivière, cinq thrillers qui nous plongent en mode survie.

Les eaux sauvages

Photo fournie par les Éditions du Seuil

Lee et Holly se sont rencontrées à l’université et assez vite, ça a cliqué entre elles. Même que durant l’été, Holly proposera tout naturellement à Lee de parcourir en canoë les 700 km de la rivière Thelon, qui traverse la toundra arctique jusqu’au lac Baker, dans le Nunavut. C’est une excursion qu’elle a déjà eu la chance de faire plus jeune et comme elle n’en garde que de bons souvenirs, elle tient à y retourner avec Lee.

Les voilà donc parties depuis 12 jours et pendant un portage aux environs de Thelon Canyon, Holly s’arrêtera le temps de faire un ou deux égoportraits près de la falaise. C’est là que le cauchemar absolu va se produire : se tenant trop près du bord, Holly va basculer dans le vide et être aussitôt emportée par les flots. À Lee de se débrouiller pour la suite.

Ah, encore deux mots : très bon.

La rivière

Photo fournie par les Éditions Actes Sud

Variation sur le même thème sauf que, ce coup-ci, l’histoire va se dérouler tout au nord de la Colombie-Britannique, soit là où coule le fleuve Maskwa. Wynn et Jack, qui se sont eux aussi rencontrés à l’université, ont décidé de descendre ce cours d’eau en canoë tout en prenant le temps d’admirer la faune et les paysages. Bref, pas question de le parcourir à toute vitesse.

Mais des fois, il y a des choses qu’on ne peut pas prévoir et qui nous obligent à changer nos plans. Une curieuse odeur de fumée qui flotte dans l’air, par exemple. Et lorsque Wynn et Jack finiront par apercevoir au loin le gigantesque feu de forêt qui en est responsable, ils ne mettront pas longtemps à comprendre que l’incendie se dirige tout droit vers eux... Un bouquin impossible à lâcher.

Les égarés

Photo fournie par les Éditions Alto

Le projet de Wolf, 18 ans, était pourtant tout simple : grimper jusqu’au pic de l’Ange et se jeter dans le vide pour enfin mettre un terme à ses jours. Mais une fois là-haut, il croisera trois randonneuses égarées à la recherche d’un lac qu’il connaît bien. Du coup, il acceptera de les y conduire. Le hic ? Un épais brouillard ne tardera pas à se lever et, dans le temps de le dire, Wolf et ses trois compagnes de fortune vont se retrouver au beau milieu de nulle part, dans un secteur de la montagne aussi peu fréquenté que dangereux. Avec presque rien en leur possession pour résister au froid, à la faim et aux animaux sauvages, ils verront ainsi leurs chances de survie diminuer au fil des heures.

Un roman qu’on a tellement aimé qu’on souhaiterait presque ne pas l’avoir lu pour pouvoir le redécouvrir !

Kingdomtide

Photo fournie par les Éditions Gallmeister

Cloris Waldrip et son mari ont prévu d’aller passer ensemble quelques jours dans un coin idyllique du Montana. Un voyage soigneusement planifié, le premier depuis le début de leur retraite. D’ailleurs, ils auraient sûrement adoré leur séjour... si la malchance ne s’en était pas mêlée : le 31 août 1986, le petit bimoteur à bord duquel ils se trouvaient va en effet s’écraser en plein cœur de la forêt nationale de Bitterroot et seule Cloris s’en tirera.

À partir de là, Cloris aura deux choix : attendre sur place l’arrivée éventuelle des secours ou commencer à marcher. À 72 ans, elle optera pour la deuxième solution et l’histoire qui en résulte est absolument captivante !

Six fourmis blanches

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Ce n’est pas tout le monde qui peut se vanter d’avoir gagné un voyage, mais Lou, une jeune paysagiste française, peut le faire : avec cinq autres personnes, elle va être invitée à « tester » une nouvelle piste de randonnée. Et pas n’importe où : dans les hautes montagnes d’Albanie, un pays où elle n’aurait jamais pensé un jour mettre les pieds.

Cependant, tel qu’on peut déjà s’en douter, les ennuis ne vont pas tarder à s’annoncer et ces quelques journées de trekking n’auront rapidement plus rien à envier aux films d’horreur.

Comme tout ce qu’écrit Sandrine Collette, un roman différent et fascinant.