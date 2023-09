BOISVERT CHALIFOUR, Paule



Au CHSLD - Saint-Bridgid's Home, le 10 septembre 2023, à l'âge de 95 ans, paisiblement et entourée d'amour, est décédée Paule Boisvert Chalifour. Elle était l'épouse de feu Claude Chalifour, fille de feu Claire Paquet et de feu René Boisvert. Elle demeurait à Québec.Aînée d'une famille de huit enfants, elle a été artiste-peintre, membre de l'Institut des Arts Figuratifs (IAF), agente d'immeubles, présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul, conseillère municipale à la ville de Sainte-Foy et bédéiste. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves, Claude (Michael Pacitti), Henri (Valérie La Rochelle) et Pierre (Paule Gervais) ; ses petits-enfants : Anne-Julie (Tomach Sitar), Félix-Antoine (Lorena Santibanez), Astride Stéphanie (José Manuel Medina), Alessandro (Émilie Gagnon), Camille, Sofia (Michael Penkul), Mérédith et Valérie ; ses soeurs : Thérèse, Claude et Marie Boisvert ; son beau-frère René Chalifour ; ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, Claude, ses parents, Claire et René, ses soeurs, Hélène et Louise, ses frères, Tâché et Marc, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, Guy Chalifour (Suzanne Boivin), Michel Chalifour (Paule Côté) et Suzanne Chalifour. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Saint-Bridgid's Home pour leur dévouement et leur empathie remarquables. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 22 septembre, de 17h30 à 20h30. Il sera également possible de transmettre vos condoléances de 10h à 11h en l'. Suivra une réception, après la mise en terre, à la Coopérative funéraire des Deux Rives au 693, avenue Nérée-Tremblay à Québec (G1N 4R8). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint-Brigid's (1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec - téléphone : 418 684-2260 - site web : www.amisdujhsb.ca.)