Greg Bird n’est pas fâché de jouer un match de plus avec les Capitales de Québec

EVANSVILLE, Indiana - Le joueur des Capitales de Québec Greg Bird faisait contre mauvaise fortune, bon cœur, à la suite de la défaite de 14 à 5 subie contre les Otters, vendredi soir, à Evansville.

«C’est décevant de perdre, mais c’est l'fun d’avoir à jouer un autre match, je ne mentirai pas, a indiqué l’ancien des Yankees de New York, rencontré tout près du vestiaire des visiteurs après la rencontre. Le baseball des séries, c’est plaisant. On jouera maintenant un samedi soir, sur la route, c’est bien.»

«On parle d’une finale phénoménale des deux côtés, a ajouté Bird, en souriant. Dans les séries éliminatoires, c’est toujours dramatique, peu importe le sport. C’est l’fun et au baseball, ça prend 27 retraits et tu ne sais jamais ce qui peut arriver.»

L’Américain de 30 ans se plaît visiblement chez les Capitales, surtout dans le contexte des séries éliminatoires. Il a du même coup salué l’ambiance présente au Bosse Field, à Evansville, devant une foule annoncée de 4632 spectateurs.

Ambiance au Bosse Field, à Evansville, durant la 9e manche du match de vendredi soir entre les Capitales de Québec et les Otters. (@FLProBaseball) #Capitales pic.twitter.com/LtqufrnNce — Benoît Rioux - Journal de Montréal (@benrioux) September 16, 2023

«Les deux premiers matchs [de cette finale] ont été excitants, mais les Otters étaient dans le coup, a récapitulé Bird, rappelant les circuits gagnants de Justin Gideon et Juremi Profar lors des parties disputées au Stade Canac, à Québec. Les Otters ont encore bien frappé, comme ils l’ont fait à Québec.»

Avoir du plaisir...

Dans un sens, Bird et les Capitales prolongent le plaisir de jouer au baseball et de disputer une intéressante finale. Il va sans dire que le club de Québec, en avance 2 à 1, fera cependant tout pour conclure cette série 3 de 5 dès samedi soir. Ruben Ramirez sera alors le partant pour les Capitales.

«Il faut avoir une mémoire courte et être agressif, a mentionné Bird, auteur de trois coups sûrs dans la défaite de vendredi. On doit revenir, avoir du plaisir et jouer notre partie. Il n’y a rien à dire à personne, tout le monde sait très bien ce qu’il a à faire.»