Si en raison de difficultés financières, vous avez dû remettre votre véhicule au créancier parce que vous étiez incapable de rembourser le prêt-auto, voici quelles seront les conséquences sur votre crédit. Et comment vous pouvez remonter la pente !

C’est la question que nous a posée l’une de nos lectrices. Après avoir perdu son emploi, elle s’est trouvée incapable de verser les mensualités de son prêt-auto et a dû se résoudre à rendre son véhicule au créancier. « C’est ce que l’on appelle une remise volontaire. Il s’agit de remettre le véhicule financé au créancier, mais sans faire une faillite ou une proposition de consommateur », explique Sophie Desautels, première directrice principale en redressement financier, Groupe redressement et insolvabilité chez Raymond Chabot.

Il est possible d’effectuer une remise volontaire avec d’autres biens grevés – c’est-à-dire auxquels est attaché un prêt publié au Registre des droits personnels et réels immobiliers (RDPRM) – comme un VTT, une motoneige, un véhicule récréatif, un bateau, etc. Cela s’applique également à la location de véhicule.

Impact sur le dossier de crédit

Depuis, notre lectrice a retrouvé un bon emploi, mais craint que la remise qu’elle a dû effectuer ne l’empêche de contracter un nouveau prêt-auto. Celle-ci a évidemment eu un impact négatif sur le dossier de crédit. La première démarche à accomplir est donc d’obtenir son dossier auprès des deux agences, Equifax et TransUnion, pour savoir ce qu’il contient. Cette demande est gratuite et peut s’effectuer en ligne.

Les cotes mentionnées dans le dossier vont de R1, la meilleure, à R9, la pire, qui est octroyée en cas de faillite. « La cote R8 est attribuée en cas de remise volontaire d’un bien. C’est donc celle-ci qui devrait apparaître dans le dossier », précise Sophie Dsesautels.

Cette cote demeurera dans le dossier pendant six ans, ce qui aura évidemment un impact négatif sur l’obtention de crédit. Il est toutefois possible de remonter sa cote et d’améliorer sa situation.

Remonter sa cote

Cela nécessitera toutefois du temps et de la patience. Pour retrouver la confiance des emprunteurs et améliorer sa cote, on peut commencer par effectuer de petites demandes de crédit. « Par exemple, on obtient une carte de crédit avec un montant garanti, c’est-à-dire une carte pour laquelle on a versé une somme en garantie. C’est un bon début. Au bout d’un certain temps, si l’on a utilisé sa carte de façon responsable, on peut alors demander une augmentation de la limite de crédit. Il faut aussi s’assurer de toujours rembourser le solde complet avant la date limite et de payer ses factures à temps. Attention à ne pas utiliser non plus davantage que 30 à 35 % de votre limite de crédit », recommande Sophie Desautels.

Toutes ces informations positives seront rapportées au fil du temps par votre institution financière aux agences de crédit qui le consigneront dans votre dossier, ce qui fera peu à peu remontrer votre cote. « Il ne faut pas se décourager. Dans nos bureaux on voit beaucoup de gens qui réussissent à obtenir une carte avec un montant en garantie puis qui parviennent à augmenter leur limite progressivement », souligne-t-elle.

CONSEILS :