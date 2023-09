Joël en avant

Un peu plus de 100 personnes ont vécu un moment unique au mythique cabaret Le Lion d’Or, rue Ontario à Montréal. Sur scène, sept musiciens et un auteur, chanteur, interprète, fantaisiste, légende qui, dans trois semaines, aura 87 ans. Tout à coup, il a échappé une phrase qui a fait frissonner la salle pendue à ses lèvres : « J’ai fini de regarder en arrière, je veux regarder en avant. »

Joël Denis vient de composer huit tounes toutes neuves, belles et inspirées de l’amour, de la vie, de vous et de moi. Il lance son CD. Capotant. À chaque refrain, t’as le goût de fredonner avec lui. Dans ses textes, il y a des couleurs d’Aznavour, de Brel, de chansonnette. On s’amourache, Cœur de Porcelaine et une chanson en hommage à ceux qui ont fait grandir le monde du spectacle d’ici et aussi un magnifique clin d’œil à Jeunesse d’Aujourd’hui.

Joël Denis, à écouter, mais aussi à voir.

Dans cette soirée, entre chaque nouvelle chanson, il était adroitement interviewé par Denis Lévesque. Joël s’est vidé le cœur, glissant au passage qu’il était célibataire, disponible. Drôle et dramatique.

L’EXPLOSION

La dernière partie de son numéro a littéralement fait bondir la salle. Une idée géniale. Joël sait très bien que les gens s’attendent tout de même à entendre un ou deux de ses vieux succès. Il n’a pas déçu. Ce fut magistral. Oui, il a chanté le Yaya et Lolita, mais attention... dans une forme, un style que personne n’a osé prévoir. Les Yaya et Lolita en blues-rock et le bonhomme avait les airs d’un kid sur la scène. Hallucinant ! Ça blowait, ça growait, ça faisait tous les temps. Éric Lapointe était entré dans ce corps. Ovation totale suivie d’un salut émouvant avec les musiciens qui se sont incroyablement surpassés. Joël Denis, 86 ans, tu es dans une classe à part. Ça coulera toujours dans tes veines. Vraiment !

TE V’LÀ