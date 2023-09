Fabien Cloutier raconté en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Déjà photogénique

Photo tirée de l’Instagram de Fabien Cloutier

Fabien à l’âge de cinq ou six ans au début des années 80. Le garçon natif de Sainte-Marie-de-Beauce était, semble-t-il, très impressionné par cette carotte difforme. Il est aujourd’hui le père de deux beaux garçons, Edmond et Émir, qui ont tous les deux joué aux côtés de lui dans la série qu’il a créée à TVA, Léo.

Amis pour la vie

Photo tirée de l’Instagram de Fabien Cloutier

Fabien, 22 ans, et son chum Hubert Proulx (le Pouliot de Léo) alors qu’ils étudiaient au Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1998, d’où est née leur grande amitié. Une quinzaine d’années plus tard, l’auteur écrivait la pièce à succès tragicomique Pour réussir un poulet, en pensant à son ami... Et Hubert releva le défi sur scène !

Le chum à Chabot

Photo tirée de l’Instagram de Fabien Cloutier

Le comédien, metteur en scène et auteur a joué dans des dizaines de pièces ainsi que ses propres textes, dont le provocant Scotstown (photo) dans lequel on découvrait l’unique « chum à Chabot », pièce qui fut le Coup de cœur du Zoofest du Festival Juste pour rire en 2010.

Succès

Photo d’archives

Au Zoofest 2013, Fabien Cloutier en laboratoire proposait au public de fignoler son prochain spectacle dans lequel il écorchait notamment l’émission Décore ta vie, Maxim Bernier, Le Carnaval de Québec et le crucifix de l’Assemblée nationale. Les critiques s’étaient avérées formidables et l’humoriste de 37 ans savourait le succès.

Ses débuts au cinéma

Photo fournie par Dominique Chartrand

Dans La Maison du pêcheur, film qui raconte ce lieu mythique des jeunes indépendantistes fondé par les frères Rose et Francis Simard, le comédien jouait le rôle d’un policier de Percé. C’était un an avant que le grand public ne découvre son grand talent de comédien à la télé dans Les beaux malaises.